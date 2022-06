Pistoia-Abetone, vince il ruandese del Gs Orecchiella Jean Baptiste Simukeka

Grande risultato per il ruandese del Gs Orecchiella Jean Baptiste Simukeka che ha vinto, tagliando il traguardo in 3h32’32”, la 45esima edizione della Pistoia-Abetone Ultramarathon di 50 chilometri. Piazza d’onore a Simone Pessina (Cs Rocchino Brescia) in 3h39’44” a chiudere il podio Filippo Bovanini (Atletica Avis Castello Bologna) 3h40’36”.

In campo femminile, in 4h11’43”, si è aggiudicata la gara Federica Moroni (Gs Gabbi Bologna) alle spalle Ilaria Bergaglio (Atletia Novarese Alessandria) 4h16’20” e Claudia Marietta (Gs Lammari Lucca) 4h29’53”.

Matteo Lucchesi, tre volte vincitore della Pistoia Abetone, in 2h01’01” si è aggiudicato il traguardo di San Marcello sui 30 chilometri, davanti a Filippo Ceccarelli (Atletica Virtus Lucca) in 2h04’13” e Massimo Tredici (Aurora Montale) 2h08’09”.

Al via dalla piazza del Duomo di Pistoia 1200 podisti per i traguardi San Marcello e Abetone. Alle 9 da San Marcello ad Abetone sui 20 chilometri del percorso sono partiti 170 camminatori e alle 9,30 al quarto traguardo Regine-Abetone (3 chilometti riservati ai diversamente abili) hanno preso il via in 400.