Domenica 31 luglio torna la marcia non competitiva Passeggiata tra le colline del Morianese

Questa domenica (31 luglio) torna, dopo i due anni di assenza nel 2020 e 2021, la marcia non competitiva Passeggiata tra le colline del Morianese, organizzata dal Gs Marciatori Morianesi, giunta alla 45esima edizione e che fino all’ultimo è stata in bilico tra essere disputata e no. Questa camminata è iscritta al Trofeo Podistico Lucchese e si disputa nel rispetto delle norme anticovid.

Gli organizzatori informano che quest’anno, per motivi logistici, la marcia partirà dal campo sportivo dell’Us Morianese a San Quirico di Moriano anziché dalla consueta struttura della scuola materna di San Michele di Moriano, mentre dalle 7,30 verranno distribuiti i cartellini. Tre i percorsi che si snodano sulle colline circostanti a scelta di 2, 4 o 12 chilometri che arriva fino al Castello. Tre anche i ristori, che saranno molto contenuti a causa delle misure anticovid e si troveranno a Mamoli, Castello e all’arrivo.

I premi per tutti i partecipanti consistono in una bottiglia di vino e una bottiglia di acqua; mentre per le società sportive oggettistica assortita e al gruppo più numeroso andrà il 40esimo Trofeo Fratelli Bandoni Marmi e al sodalizio dei Donatori di Sangue con più iscritti sarà assegnato il nono trofeo Memorial Narciso Biagini.

Per ulteriori informazioni: Mario 338.2245909.