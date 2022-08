Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, Ioana Lucaci vince la ‘Strachiesina’

Ottime prove per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in questo fine settimana.

A Castelbuono (Sicilia), al Giro internazionale di Castelbuono, buone prove per Alessio Terrasi (18esimo assoluto) e Giorgio Scialabba (20esimo assoluto); a Fagnano, al memorial a staffetta Corri con Alessio, vittoria di categoria Veterane per Flavia Cristiani – Catia Ghiardi e secondo posto nella stessa categoria per Federico Gonfiantini – Gianfranco Ciccone e buone prove per Juri Mazzei – Roberto Ria (settimi assoluti), Mirco Toma – Marco De Nevi e Paolo Cogilli – Massimiliano Frandi; a Fivizzano, alla Notturna di Fivizzano, secondo posto assoluto per Nicola Vanni, vittoria di categoria per Francesco Nardini (nono assoluto) e Luciano Bianchi, terzo posto di categoria per Fabrizio Santi e buone prove per Mirco Toma e Simone Carlini; a Pistoia, alla Notturna di San Jacopo, ottimo secondo posto assoluto per Giada Abbattantuono, terzo posto di categoria Veterani per Andrea Innocenti e buone prove per Federico Gonfiantini, Andrea Pardini e Carmine Tommaselli.

A Venturina Terme (Campiglia Marittima), terzo posto assoluto per Roberto Ria e buone prove per Pierangelo Simonini (quarto assoluto) e Massimo Gasperini; a Valpelline, alla Vapelenentse, vittoria assoluta per Lorenzo Brunier; a Massa, alla Attraverso le Muraì, terzo posto di categoria per Luca Biagi e buone prove per Marco Sagramoni, Mirko Tarantola e Giovanni Balloni; a Chiesina Uzzanese, alla Strachiesina, vittoria assoluta per Ioana Lucaci, secondi posti assoluto per Daniele D’Andrea e Alice Parducci, vittorie di categoria per Flavia Cristianini (Veterane) e Marco Osimanti (Argento), argento di categoria Veterani per Andrea Innocenti e buone prove per Adriano Mattei, Maricica Lucaci, Luigi Turri, Fabio Belletti e Arturo Sargenti; a Casola (Massa), al Trofeo San Pellegrino, secondi posti di categoria per Nicola Cappelli, Francesco Nardini, Franco Cusinato e Fabrizio Santi, terzi posti di categoria per Enrico Piastra e Leonardo Pierotti e buone prove per Simone Carlini, Luciano Bianchi e Maurizio Folegnani; a Verbano, alla Hoka Monterosa Est Himalayan Trail, buone prove per Ludmillo Dal Lago (distanza 14 chilometri) e Matteo Dal Lago (distanza 38 chilometri).