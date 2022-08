Gp Parco Alpi Apuane, raffica di successi a Ferragosto

Ottime prove durante questo fine settimana di Ferragosto per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. A Luni Mare (La Spezia), alla Corriluni, vittoria di categoria per Luciano Bianchi, secondo posto di categoria per Fabio Belletti, terzo posto di categoria per Luca Biagi e buone prove per Marco Sagramoni (7 assoluto), Nicola Vanni (9 assoluto), Roberto Ria, Gianfranco Ciccone, Mirco Toma, Giovanni Balloni, Simone Carlini, Francesca Tesconi (7 assoluta) e Alessandro Marlia.

A Cefalù, al Giro internazionale di Sant’Ambrogio, ottime prove per Alessio Terrasi (4 assoluto) e Ivan Antibo (5 assoluto). A Montereggio di Mulazzo, alla Corri il cammino della Maestà, prima vittoria assoluta per Nicola Vanni e ottime prove per Roberto Ria (argento assoluto) e Fabrizio Santi (vittoria di categoria).

A Pistoia, alla Corri a Orsigna, vittoria di categoria per Francesco Frediani, terzo posto di categoria per Flavia Cristianini e buona prova per Gianfranco De Santis. A Gragnola (Massa), buone prove per Mirco Toma (5 assoluto), Enrico Manfredini (8 assoluto), Francesco Nardini (9 assoluto), Simone Carlini e Alessandro Marlia.

A Frassignoni, ancora in provincia di Pistoia, alla Corsa in montagna a Frassignoni, vittoria di categoria per Flavia Cristianini e buona prova per Federico Gonfiantini; a Camaiore, alla Camaiore – Matanna, vittoria di categoria per Franco Cusinato e buone prove per Luca Russo, Luca Linari e Cristina Montagnani.

A Pontremoli, alla Stranotturna Pontremolese, buone prove per Simone Bordigoni, Alessandro Marlia, Simone Carlini e Nicola Cappelli. A Pistoia, alla Corsa del Fattucchio, vittoria di categoria per Flavia Cristianini e buone prove per Roberto Ria (6 assoluto) e Paolo Cogilli.