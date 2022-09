Staffetta del pioppino, vince il terzetto Curovich-Tei-Dibra

Sabato (17 Settembre) si è disputata ad Antraccoli la tradizionale Staffetta del Pioppino giunta alla 29esima edizione. La gara si è svolta in una bellissima giornata di sole, finalmente senza la calura opprimente di questa estate.

Al via si sono presentate 69 squadre, composte da tre atleti che si davano il cambio dopo aver percorso i 3800 metri del tracciato interamente pianeggiante. A vincere è stata una formazione mista composta da Adriano Curovich, Tomas Tei, Andi Dibra, che in 36’06” ha preceduto Laban Kipkemboi, insieme agli apuani Nicola Vanni e Roberto Ria in 37’39”. I terzetti interamente composti da atleti del Gp Parco Alpi Apuane sono stati: noni Francesco Nardini, Enrico Piastra, Zivago Anchesi; dodicesimi Roberto Gianni, Alessandro Marlia, Mirco Tomà; quattordicesimi Luca Salotti, Manuel Tilocca, Marco Benvenuti.

Nella categoria Veterani, vittoria dell’Aurora Montale con Alessio Guazzini, Enzo La Greca, Samuele Dessì, davanti ai biancoverdi Michelangelo Fanani, Massimiliano Frandi, Andrea Innocenti e terzo posto per Daniele Rubino, Lorenzo Checcacci, Stefano Simi. Tra gli Argento, vittoria apuana grazie a Marco Osimanti, Francesco Frediani, Nello Domenicali, accompagnati sul podio dal terzo posto di Fabio Belletti, Fabrizio Santi, Luciano Bianchi.

In campo femminile a vincere è stata l’Atletica Spezia Duferco con Alice Franceschini, Filomena Furlan, Elisa Cosini, che in 43’20” hanno preceduto Maruska Deiana, Elisa Dami, Stefania Scali in 45’40”. Ottimo quarto posto assoluto per le apuane Lorena Meroni, Elena Genemisi, Giada Abbatantuono in 47’15”.

Nella categoria Veterane successo di una formazione mista con Flavia Cristianini, Chiara Ghiardi, Damiana Lupi, con al quarto posto le biancoverdi Maricica Lucaci, Francesca Tesconi, Cinzia Lotti. Nelle staffetta miste uomo/donna, vittoria del Gs Orecchiella con Ilaria Spighi, Girma Castelli, Fabio Salotti.

Il miglior tempo individuale della manifestazione è stato realizzato da Laban Kipkemboi con 11’12” davanti a Adriano Curovich con 11’32” e Girma Castelli con 12’02”. Tra le donne la miglior prestazione è stata di Alice Franceschini con 12’49” davanti a Ilaria Spighi con 13’00” e Filomena Furlan con 13’59”.