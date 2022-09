Gp Parco Alpi Apuane al 12esimo posto ai tricolori master

Risultati importanti nel fine settimana appena concluso per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. I ragazzi del presidente Graziano Poli sono stati impegnati ai campionati italiani master (categoria di età maggiore ai 35 anni) sui 10 chilometri su strada a Martinengo in provincia di Bergamo, risultando nel complesso la dodicesima squadra classificata: le buone prove di Marco Sagramoni, Giacomo Bruschi, Nicola Cappelli, Luca Salotti, Luciano Bianchi, Andrea Pardini, Vincenzo Chisari, Stefano Simi, Simone Bordigoni, Fabio Beletti, Fabrizio Santi e Gianfranco De Santis hanno permesso questo traguardo.

Non solo la buone prestazioni ai campionati tricolori ma anche ottimi piazzamenti individuali su tutto il territorio, nazionale e non. A Nizza, al Trail Menton Nizza, buona prova di Alberto Cappello. A Quarrata, alla Passeggiata panoramica, vittoria assoluta del rientrante Nicolò Chiti e di categoria per Marco Osimanti, secondo posto di categoria per Catia Ghiardi, terzo posto assoluto per Ioana Lucaci e di categoria per Barbara Casaioli e buone prove per Marco Bonacchi, Flavia Cristianini, Giada Abbattantuono, Carmine Tommaselli e Gianfranco Ciccone.