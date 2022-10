Cadetti, Pardini e Abetini brillano al criterium nazionale

Le brillanti prove di Marco Pardini e di Elena Abetini al criterium nazionale cadetti di Caorle, i campionati italiani individuali e per regioni, con la maglia della rappresentativa toscana, aprono un fine settimana prodigo di gioie, soddisfazioni e risultati importanti per la Virtus Lucca. L’ottima misura di Marco Pardini nel salto triplo (11.73) fa il paio con la brillante performance di Elena Abetini nel pentathlon (1.50 nel salto in alto, 4.88 nel salto in lungo, 18.18 nel lancio del giavellotto, 12.97 sugli 80 ostacoli e 1.52.49 sui 600 metri) con le quali hanno contribuito all’eccellente esito finale della Toscana, sul terzo gradino del podio con la squadra maschile, al settimo posto con la squadra femminile e in sesta posizione nella classifica combinata.

In contemporanea, a Campi Bisenzio, ottima prova degli atleti categoria Ragazzi e Ragazze impegnati nella finale regionale dei campionati di società su pista dove la Virtus strappa un bellissimo argento con la squadra maschile – che si laurea vice campione regionale – e un buon ottavo posto con la squadra femminile.

Nell’ambito di una giornata di grande divertimento, di aggregazione e di spirito di condivisione, gli atleti sono riusciti a mettere a frutto l’attento lavoro svolto dallo staff tecnico composto dalla responsabile Laura Banducci e dai tecnici Silvia Della Ghella, Francesco Giorgi, Leonardo Grossi, Irene Della Bartola e Mattia Mugnani.

Tra gli altri, spiccano le prove di: Federico Pellegrini sui 60 metri e nel salto in lungo; Giulio Guccione sui 1000 metri; Luca Cantoni nel getto del peso, Lorenzo Guglielmi nella marcia 2000 metri, Federico Serafini sui 60 ostacoli, Giovanni De Gaspari e Yabsra Meschi nel Vortex e delle staffette 4×100 maschili composte da Giulio Guccione, Paolo Cantoni, Alessio Milani, Luca Cantoni e Francesco Guido Floris, Lorenzo Dal Pino, Matteo Donati, Lorenzo Castrogiovanni; Nikola Trzos, sia sui 60 metri sia sui 60 ostacoli; Toni Puja nel Vortex e della staffetta 4×100 femminile composta da Alice Albertella, Ilaria Silvestri, Alice Del Dotto e Anna Ricci.