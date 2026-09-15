L’under 23 dell’Atletica Virtus Lucca quarta nella finale A argento del campionato di società di categoria

Centodiciassette punti all’attivo, sei medaglie di cui due ori con Cannalunga nel giavellotto e Bresciani nel salto triplo

Si chiude con un eccellente quarto posto nella classifica generale l’esperienza della squadra maschile under 23 dell’Atletica Virtus Lucca impegnata nel fine settimana ad Agropoli nella finale A argento del campionato di società di categoria.

Centodiciassette punti all’attivo, sei medaglie di cui due ori, due argenti e due bronzi e una serie di ottime prestazioni il bilancio della spedizione accompagnata per l’occasione dagli instancabili tecnici Mattia Paterni ed Emilio Filippi. Un risultato che mette in evidenza lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza ai colori della Virtus oltre alle qualità tecniche che hanno spinto la squadra a un passo dal podio dell’importante competizione nazionale. Prestazioni di gran livello hanno fatto da sfondo alla due giorni dell’impegnativa trasferta in terra campana.

Oltre all’oro di Tony Cannalonga nel giavellotto (68,47) e di Carlo Bresciani nel salto triplo con tanto di season best (13,60) si registrano le medaglie d’argento di Vincenzo Vicerè nel salto con l’asta (4,70) e di Joseph Manfredi nel salto in alto (1,95) mentre sul terzo gradino del podio si piazzano Gioele Ciomei nei 3000 siepi (10’11”68) e Sauro Fanucchi nel martello (46”07).