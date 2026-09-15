Tre podisti per un traguardo: la grande atletica torna ad Antraccoli con la Staffetta del Pioppino

Staffetta del Pioppino, edizione 2025

Un’importante avvenimento sportivo di atletica leggera è in arrivo sabato (19 settembre), ad Antraccoli, con la 33esima edizione della classica agonistica Staffetta del Pioppino. L’evento è organizzato dall’Asd Marciatori 1976 Antraccoli Lucca, in collaborazione con la Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e il patrocinio del comune Città di Lucca. La gara è valida come prova del Criterium Podistico Toscanoclassifica società 2026 e per il secondo Memorial Luigi Gianni (che verrà assegnato al 1° ragazzo e 1.a ragazza under 20 categoria allievi/e e juniores).

La manifestazione consiste in una corsa podistica a staffetta, in cui ogni squadra è composta da tre podisti, ed il tracciato, misto asfalto e sterrato, si svolge su una lunghezza di 3,85 chilometri che deve essere percorso da ciascun atleta. Gli staffettisti si dovranno passare il testimone che è munito del chip necessario al cronometraggio del tempo di percorrenza del percorso.

La partenza della gara è prevista alle 16 su via Vecchia Romana davanti gli stands della Sagra del pioppino alla chiesa parrocchiale di Antraccoli.

Lo scorso anno la prova aveva fatto registrare i successi della Virtus Lucca con Filippo Sodini, Tomas Tei e Paolo Marsili in 36’07” e dell’Atletica Spezia Duferco fra le donne con Alice Franceschini, Diana Straistaru e Elena Irbetti in 41’35”. Grande attenzione però viene riposta anche ai tempi dei singoli staffettisti: i migliori sono stati nel 2025 Giovanni Scatizzi in 11’51” e Alice Franceschini in 13’07” ma i primati appartengono a Leo Paglione che nel 2017 corse in 11’03” e a Federica Baldini autrice nel 2023 di un clamoroso 12’04”.

Iscrizioni ancora aperte al costo di 10 euro a staffettista e si potrà provvedere o sulla piattaforma www.endu.net o il giorno di gara fino alle 15. In quest’ultimo caso, provvedendo di persona il costo sale a 12 euro.

Il montepremi è particolarmente ricco e andrà innanzitutto alle prime due staffette classificate, poi a ben 58 staffette classificate in base alla categoria. Riconoscimenti speciali ai primi 3 frazionisti uomini e donne. Nel quadro dell’evento verrà assegnato anche un premio intitolato alla memoria di Luigi Gianni, che andrà al primo ragazzo e ragazza under 20.