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Tre podisti per un traguardo: la grande atletica torna ad Antraccoli con la Staffetta del Pioppino

15 settembre 2026 | 16:14
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di Redazione

Redazione

Tre podisti per un traguardo: la grande atletica torna ad Antraccoli con la Staffetta del Pioppino
Staffetta del Pioppino, edizione 2025

Un’importante avvenimento sportivo di atletica leggera è in arrivo sabato (19 settembre), ad Antraccoli, con la 33esima edizione della classica agonistica Staffetta del Pioppino. L’evento è organizzato dall’Asd Marciatori 1976 Antraccoli Lucca, in collaborazione con la Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e il patrocinio del comune Città di Lucca. La gara è valida come prova del Criterium Podistico Toscanoclassifica società 2026 e per il secondo Memorial Luigi Gianni (che verrà assegnato al 1° ragazzo e 1.a ragazza under 20 categoria allievi/e e juniores).

Staffetta del Pioppino Antraccoli 2025Staffetta del Pioppino Antraccoli 2025

La manifestazione consiste in una corsa podistica a staffetta, in cui ogni squadra è composta da tre podisti, ed il tracciato, misto asfalto e sterrato, si svolge su una lunghezza di 3,85 chilometri che deve essere percorso da ciascun atleta. Gli staffettisti si dovranno passare il testimone che è munito del chip necessario al cronometraggio del tempo di percorrenza del percorso.

La partenza della gara è prevista alle 16 su via Vecchia Romana davanti gli stands della Sagra del pioppino alla chiesa parrocchiale di Antraccoli. 

Staffetta del Pioppino Antraccoli 2025

Lo scorso anno la prova aveva fatto registrare i successi della Virtus Lucca con Filippo Sodini, Tomas Tei e Paolo Marsili in 36’07” e dell’Atletica Spezia Duferco fra le donne con Alice Franceschini, Diana Straistaru e Elena Irbetti in 41’35”. Grande attenzione però viene riposta anche ai tempi dei singoli staffettisti: i migliori sono stati nel 2025 Giovanni Scatizzi in 11’51” e Alice Franceschini in 13’07” ma i primati appartengono a Leo Paglione che nel 2017 corse in 11’03” e a Federica Baldini autrice nel 2023 di un clamoroso 12’04”.

Iscrizioni ancora aperte al costo di 10 euro a staffettista e si potrà provvedere o sulla piattaforma www.endu.net o il giorno di gara fino alle 15. In quest’ultimo caso, provvedendo di persona il costo sale a 12 euro.

Il montepremi è particolarmente ricco e andrà innanzitutto alle prime due staffette classificate, poi a ben 58 staffette classificate in base alla categoria. Riconoscimenti speciali ai primi 3 frazionisti uomini e donne. Nel quadro dell’evento verrà assegnato anche un premio intitolato alla memoria di Luigi Gianni, che andrà al primo ragazzo e ragazza under 20.

Informazioni su http://marciatoriantraccoli.it/.