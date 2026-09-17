‘Corriamo a Sorbanello insieme a Giacomo’: torna la marcia solidale sotto l’acquedotto del Nottolini

L’iniziativa, valevole per il Trofeo Podistico Lucchese , si svolgerà a passo libero su tre percorsi di 2, 5 e 10 chilometri , adatti a camminatori di ogni età ed esperienza. I tracciati si snodano tra scorci naturalistici e storici del territorio lucchese , passando sotto le suggestive arcate dell’ Acquedotto del Nottolini , una delle opere di ingegneria ottocentesca più caratteristiche della zona.

Al di là dello spirito sportivo e conviviale, la manifestazione ha un obiettivo solidale: il ricavato sosterrà l’Agbalt Onlus, l’Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai Bambini Affetti da Leucemia e Tumore, da anni impegnata nell’accompagnare le famiglie durante il percorso di cura dei più piccoli.