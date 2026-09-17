l'appuntamento|
‘Corriamo a Sorbanello insieme a Giacomo’: torna la marcia solidale sotto l’acquedotto del Nottolini
In programma sabato (19 settembre) tre percorsi a passo libero a Sorbano del Giudice: l’intero ricavato andrà a sostegno dell’Agbalt Onlus
Torna anche quest’anno l’appuntamento con Corriamo a Sorbanello insieme a Giacomo, la marcia non competitiva organizzata dall’associazione sportiva Sorbanello.it in programma sabato (19 settembre) a Sorbano del Giudice, frazione del comune di Lucca.
L’iniziativa, valevole per il Trofeo Podistico Lucchese, si svolgerà a passo libero su tre percorsi di 2, 5 e 10 chilometri, adatti a camminatori di ogni età ed esperienza. I tracciati si snodano tra scorci naturalistici e storici del territorio lucchese, passando sotto le suggestive arcate dell’Acquedotto del Nottolini, una delle opere di ingegneria ottocentesca più caratteristiche della zona.
La partenza sarà libera dalle 15 alle 15,30, dal piazzaleantistante il Salone Parrocchiale di Sorbano del Giudice, in via della Chiesa XXXII numero 1314.
Al di là dello spirito sportivo e conviviale, la manifestazione ha un obiettivo solidale: il ricavato sosterrà l’Agbalt Onlus, l’Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai Bambini Affetti da Leucemia e Tumore, da anni impegnata nell’accompagnare le famiglie durante il percorso di cura dei più piccoli.
Per quanto riguarda le quote di iscrizione, la tariffa è fissata a 3,50 euro per i podisti con tesseramento Tpl e a 4,50 euro per i partecipanti occasionali, con una quota ridotta a 2 euro riservata ai bambini entro gli 11 anni.
A tutti i partecipanti sarà consegnato il pacco gara e saranno premiati i gruppi più numerosi, fino a esaurimento dei premi disponibili.
Modifiche al traffico e alla viabilità
Gli organizzatori ricordano che il tracciato si snoderà su strade aperte al traffico ordinario: si raccomanda a tutti i partecipanti il rispetto del Codice della Strada.
L’evento gode del patrocinio e della collaborazione di realtà del territorio lucchese, tra cui, oltre al Trofeo Podistico Lucchese, il Vivi Lucca Events, Paesi & Quartieri Lucca e il comune di Lucca.
Informazioni e iscrizioni su www.sorbanello.it, nella sezione ‘Corriamo con Giacomo’. È possibile contattare il 347.7296541 (Letizia) o il 389.6527992 (Paolo).