Staffetta del Pioppino, successo per l’edizione numero 33: vince l’Atletica Amaranto

Il gruppo sportivo Asd Marciatori Antraccoli ha concluso ancora una volta questo sforzo logistico con l’ennesima dimostrazione di una splendida comunità che è quella dei podisti, o runners che si dà da fare sia per questo sport che per il paese stesso. La gara era valida come prova del Criterium Podistico Toscano classifica società 2026 e per il secondo Memorial Luigi Gianni.

“Siamo stafelici e stracontenti – afferma il presidente dei Marciatori Antraccoli, Gianluca Simonetti – abbiamo ricevuto un mare di complimenti per l’organizzazione e per le novità che abbiamo inserito quest’anno sia per la nuova formula delle premiazioni e l’adeguamento del regolamento. Staffetta di livello, gli atleti sono andati veramente forte e veramente tanti giovani in gara e a proposito di quest’ultimi desidero fare un dovuto omaggio o meglio ricordo all’indimenticato Luigi Gianni a cui abbiamo dedicato il Memorial che è andato appunto per gli under 20. Chiudo questo mio intervento con un ringraziamento, oltre che a tutti gli atleti, i volontari e sponsor anche ai vigili urbani del comune di Capannori e Lucca che ci hanno supportato in maniera spettacolare”.