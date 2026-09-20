La gara|
Staffetta del Pioppino, successo per l’edizione numero 33: vince l’Atletica Amaranto
Sono stati 204 i partecipanti con 68 staffette che si sono date battaglia in questa competitiva 3×3,85 chilometri
Ad Antraccoli, la 33esima edizione della classica corsa toscana che si corre tra asfalto e sterrato, ovvero la Staffetta del Pioppino, va in archivio con un altro grande successo sia dal punto di vista di atleti partecipanti, ben 204 con 68 staffette che si sono dati battaglia in questa competitiva 3×3,85 chilometri, che da quello organizzativo.
Il gruppo sportivo Asd Marciatori Antraccoli ha concluso ancora una volta questo sforzo logistico con l’ennesima dimostrazione di una splendida comunità che è quella dei podisti, o runners che si dà da fare sia per questo sport che per il paese stesso. La gara era valida come prova del Criterium Podistico Toscano classifica società 2026 e per il secondo Memorial Luigi Gianni.
“Siamo stafelici e stracontenti – afferma il presidente dei Marciatori Antraccoli, Gianluca Simonetti – abbiamo ricevuto un mare di complimenti per l’organizzazione e per le novità che abbiamo inserito quest’anno sia per la nuova formula delle premiazioni e l’adeguamento del regolamento. Staffetta di livello, gli atleti sono andati veramente forte e veramente tanti giovani in gara e a proposito di quest’ultimi desidero fare un dovuto omaggio o meglio ricordo all’indimenticato Luigi Gianni a cui abbiamo dedicato il Memorial che è andato appunto per gli under 20. Chiudo questo mio intervento con un ringraziamento, oltre che a tutti gli atleti, i volontari e sponsor anche ai vigili urbani del comune di Capannori e Lucca che ci hanno supportato in maniera spettacolare”.
Queste i podi di tutte le classifiche.
Generale: 1 Asd Atletica Amaranto 35:01 (Marinari/Samaritani/Santucci, 2 Atl. Castello 35:37 (Bellini/Messina/Grieco), 3 As Atletica Virtus Lucca 35:51 (Sodini/Tei/Marsili).
Prime due staffette fuori categoria maschile: 1 Asd Atletica Amaranto 35:01 (Marinari/Samaritani/Santucci, 2 Atl. Castello 35:37 (Bellini/Messina/Grieco).
Prime due staffette fuori categoria femminile: 1 As Atletica Virtus Lucca 39:37 (Puccetti/Fraquelli/Sawekoua), 2 Atletica Livorno 40:28 (Amore/Luccarelli/Morelli Giulia).
Assoluti maschile: 1 As Atletica Virtus Lucca 35:51 (Sodini/Tei/Marsili), 2 Soc. Squadre Miste 36:42 (Magno/Bellinvia/Achaataou), 2 Asd Atletica Amaranto 36:44 (Baiocchi/Fregoli/Sorbo).
Senior maschile: 1 Asd Atletica Amaranto 39:31 (Meini/Galatolo/Conforti), 2 Asd Marciatori Antraccoli 47:42 (Turco/Cogilli/Pregnolato), 3 Sempredicorsa Asd 47:47 (Biagetti/Moro/Vozza).
Veterani maschile: 1 Gp Parco Alpi Apuane 40:58 (Marabotti/Davini/Marsili), 2 Gp Parco Alpi Apuane 44:14 (Mattei/Meoli/Fontanini), 3 Gp Parco Alpi Apuane 44:22 (Benvenuti Marco/Pardini/Benvenuti Joseph Paul).
Oro maschile: 1 Soc. Squadre Miste 49:34 (Bolognesi/Balestri/Olivari), 2 Asd Atletica Amaranto 51:32 (Garzelli/Arcudi/Tramonti), 3 Gp Parco Alpi Apuane 52:07 (Santi/Sargenti/Simi).
Mista: 1 Soc. Squadre Miste 40:29 (Paolini/Teacu/Ciomei), 2 Gruppo Podistico Rossini 42:02 (Bianchi/Magli/Beghini), 3 Sempredicorsa Asd 42:06 (Zambelli/Manfanetti/Pollini).
Assoluti femminile: 1 Gs Orecchiella Garfagnana 42:48 (Tissi/Angelini/Caposieno), 2 Soc. Squadre Miste 43:22 (Dami/Macelloni/Robu), 3 Sempredicorsa Asd 43:33 (Bellini/Silvestri/Fasano).
Senior femminile: 1 Soc. Squadre Miste 48:29 (Lanciotti/Francione/Scali), 2 Asd Atletica Amaranto 53:13 (D’Amato/Marengo/Todisco), 3 Soc. Squadre Miste 54:30 (Di Virgilio/Gori/Gnetti).
Veterani femminile: 1 Soc. Squadre Miste 51:39 (Cristianini/Antonacci/Secci), 2 Montecatini Marathon Asd 54:13 (Parascandolo/Pacini/Secci), 3 Soc. Squadre Miste 57:51 (Lazzini/Tesconi/Alderici).
Argento femminile: 1 Montecatini Marathon Asd 59:13 (Izzo/Fera/Cerofolini).
Miglior frazionista maschile: 1 Francesco Marinari (Asd Atletica Amaranto) 11:25, 2 Vincenzo Grieco (Atletica Castello) 11:28, 3 Daniele Santucci (Asd Atletica Amaranto) 11:42.
Miglior frazionista femminile: 1 Odette Sawekoua (As Atletica Virtus Lucca) 12:52, 2 Carolina Fraquelli (As Atletica Virtus Lucca) 13:15, 3 Mihaela Robu (Sempredicorsa Asd) 13:19.
Frazionista under 20 maschile: 1 Francesco Marinari (Asd Atletica Amaranto) 11:25, 2 Daniele Santucci (Asd Atletica Amaranto) 11:42, 3 Matteo Samaritani (Asd Atletica Amaranto) 11:56.
Frazionista under 20 femminile: 1 Bianco Anna Amore (Atletica Livorno) 13:27, 2 Flavia Pascu (Atletica Cascina) 13:37, 3 Ginevra Luccarelli (Atletica Livorno) 13:42.