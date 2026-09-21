Campionati toscani cadetti e cadette, ottime notizie per la Virtus Lucca: due titoli per Niccolò Cosimini

Risultati eccellenti e ottime indicazioni dai campionati toscani Cadetti e Cadette che si sono svolti nell’arco dello scorso fine settimana e di quello appena concluso nelle diverse sedi di Rosignano Marittimo, Fucecchio e Pistoia.

Prestazioni importanti da parte di molti e una risposta ampiamente positiva da parte di tutti i giovani atleti impegnati. Il risultato di maggiore spicco è quello di Niccolò Cosimini, due volte campione toscano sia nel lancio del disco – con tanto di nuovo primato personale (40,93) -, sia nel lancio del peso (14,59) al suo primo anno di categoria, seguito a ruota in entrambe le gare da Francesco Catarsi, sul secondo gradino del podio sia nel disco (30,63) sia nel peso (14,03) per la gioia tanto dell’Atletica Virtus Lucca, tanto del Gruppo Sportivo Marciatori di Barga, società che li ha iniziati alla pratica dell’atletica leggera e con cui la Virtus ha una bella e decennale collaborazione sul territorio.