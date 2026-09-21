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Campionati toscani cadetti e cadette, ottime notizie per la Virtus Lucca: due titoli per Niccolò Cosimini
Ha conquistato il gradino più alto del podio nel disco e nel peso davanti al compagno di squadra Catarsi. Campello d’argento nei 1000
Risultati eccellenti e ottime indicazioni dai campionati toscani Cadetti e Cadette che si sono svolti nell’arco dello scorso fine settimana e di quello appena concluso nelle diverse sedi di Rosignano Marittimo, Fucecchio e Pistoia.
Prestazioni importanti da parte di molti e una risposta ampiamente positiva da parte di tutti i giovani atleti impegnati. Il risultato di maggiore spicco è quello di Niccolò Cosimini, due volte campione toscano sia nel lancio del disco – con tanto di nuovo primato personale (40,93) -, sia nel lancio del peso (14,59) al suo primo anno di categoria, seguito a ruota in entrambe le gare da Francesco Catarsi, sul secondo gradino del podio sia nel disco (30,63) sia nel peso (14,03) per la gioia tanto dell’Atletica Virtus Lucca, tanto del Gruppo Sportivo Marciatori di Barga, società che li ha iniziati alla pratica dell’atletica leggera e con cui la Virtus ha una bella e decennale collaborazione sul territorio.
Tra i Cadetti: nel giavellotto sul podio ancora Francesco Catarsi, quarto (39,70) e Robin Luca Locci che si piazza al sesto posto (33,71); sesto posto anche per Fernando Colucci nei 300 ostacoli (46”97) e per Massimo Garfagnoli nei 1200 siepi (4’00”38).
Tra le Cadette: bella prova di Angelica Campello che al primo anno di categoria sale sul secondo gradino del podio nei 1000 metri (3’17”13) e strappa il sesto posto nei 2000 metri (7’19″32) dove brilla il bronzo di Sara Lombardi (7’10″37); ottima conferma per Chrismaelie Felici, argento nel salto con l’asta (2,50); doppietta di Martina Bertuccelli, bronzo nel salto triplo (10,39) e quarta nei 300 ostacoli (53”08) e sesto posto di Irene Bianchini negli 80 ostacoli (14,20).
Risultati che confermano la crescita degli atleti premiando il loro impegno e quello dello staff tecnico che li segue con grande attenzione.