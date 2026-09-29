Atletica Virtus Lucca protagonista assoluta al Campionato di società a Perugia

Gli Allievi dell’Atletica Virtus Lucca vincono la finale B del Campionato di società a Perugia con una grande prova di squadra confermando la crescita del proprio percorso e la bontà del lavoro svolto da società, staff tecnico e atleti. Ottimo risultato anche per le Allieve che chiudono al decimo posto.

Allo stadio Santa Giuliana-Ilario Castagner, la Virtus, accompagnata dal responsabile Mattia Paterni e al tecnico Dario Fazzi, mette le cose in chiaro già dalla prima giornata di gare andando a collezionare risultati importanti che pongono la squadra maschile in testa nella classifica provvisoria. L’esito della seconda giornata poi mette solo il sigillo a una vittoria voluta, programmata e ampiamente meritata giunta al termine di due giorni molto impegnativi.

Sette le medaglie d’argento, con un Davide Ricci incontenibile sul secondo gradino del podio sia nei 200 sia nei 400 metri, con Lorenzo Castrogiovanni nel salto in alto e Lorenzo Umberti nel salto triplo con tanto di primato personale; con Edoardo Cosimini nel peso; Federico Polichetti nel martello e Luca Cantoni nel giavellotto.

Quattro i bronzi: Federico Pellegrini nei 100 metri; Tobia Paolini nei 1500; Federico Serafini nei 110 ostacoli e Ciro Colucci nella marcia 5000 metri. Prove eccellenti anche per: la staffetta 4×400 composta da Matteo Donati, Davide Ricci, Federico Pellegrini e Luca Pasquini che chiude al quarto posto; Tobia Paolini quinto negli 800 metri; Leonardo Santangelo quarto nei 2000 siepi e quinto nei 3000 metri; Edoardo Cosimini quinto nel disco; la staffetta 4×100 composta da Francesco Biagioni, Lorenzo Umberti, Lorenzo Castrogiovanni e Federico Serafini quinta; Giovanni De Gaspari sesto nei 400 ostacoli e Francesco Biagioni sesto nel salto in alto.