Campionati toscani Cadetti/e e Ragazzi/e di staffette: solo podi per le squadre della Virtus Lucca

Quasi seicento atleti in gara da tutta la Toscana e la tribuna del Campo Scuola Moreno Martini piena in occasione dei campionati toscani di staffette Cadetti e Cadette e Ragazzi e Ragazze che si sono svolti domenica 11 ottobre nell’impianto di via delle tagliate. Una vera e propria festa sportiva per tutti i giovani che in pista sono stati chiamati a unire le forze e mettere la propria individualità al servizio del team. Ottimi i risultati di tutti gli atleti che hanno contribuito all’esito finale che ha visto tutte e quattro le squadre Virtus sul podio della classifica di società.

Sul gradino più alto i Ragazzi, campioni toscani; medaglia d’argento per Ragazze e Cadette e bronzo per i Cadetti con grande soddisfazione dei relativi staff tecnici e della società stessa che da sempre è impegnata nella crescita del settore giovanile.

Tra i Ragazzi quarto posto sia per la 3×800 composta da Tommaso Cerri, Lorenzo Piermarini, e Gioele Gallicchio (7’46”) sia per la 4×100 con Giulio Bandoni, Andrea Galli, Francesco Volpe e Luca Orsini (55”75). Ragazze protagoniste con l’oro della 4×100 formata da Sofia Dinelli Landi, Anna Listi, Camilla Barsocchi e Irati Fernandez Grana (54”12) e con il bel quarto posto della 3×800 composta da Ambra Cannova, Lana Pollini e Livia Guccione (8’23”). Tra i Cadetti, bronzo della 3×1000 targata Andrea Fontanelli, Enea Pellegrino e Piero Cini (8’37”) mentre le Cadette brillano con l’argento della 3×1000 composta da Gaia Sica, Angelica Campello e Sara Lombardi (10’00”) e il sesto posto della 4×100 formata da Irene Bianchini, Martina Bertuccelli, Emma Martinelli e Chiara Brugioni (52”50).