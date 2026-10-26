Le gare|
Tre vittorie assolute nel weekend per i portacolori del Gp Parco Alpi Apuane
Alessio Terrasi trionfa ad Altopfonte, Nicola Cappelli a Vezzano Ligure. Prima la staffetta biancoverde alle Sette Torri di Aosta
Tanti risultati e piazzamenti per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde nel weekend.
A Novi Ligure (Alessandria), alla La 10 d’Autunno, buona prova per Geremia Taino (sesto assoluto); a Bibbona, alla Magona Run, vittoria di categoria per Marco Osimanti, terzo posto di categoria per Stefano Meoli e buone prove per Marco Mattei, Ludmillo Dal Lago, Fabio Belletti, Arturo Sargenti e Paola Lazzini; a Valencia, nella mezza maratona locale, buona prova per Martina Baratta; ad Altofonte, al Trofeo Francesco Pipitone, vittoria assoluta per Alessio Terrasi; ad Arezzo, alla Mezza di Arezzo buone prove per Khitinji Kenneth Kimathi (decimo assoluto in 1h05’06”), Michele Pastorini (1h09’21”), Stefano Ammanati e Francesco Luparini; a Vezzano Ligure, all’Urban Trail locale, vittoria assoluta per Nicola Cappelli e buone prove per Michele Lorenzi, Gino Cappelli, Daniele Pruno e Giuseppe Cirivello.
Ad Aosta, alla storica Staffetta Sette Torri, vittoria assoluta per Leon Martinet – Jean Pierre Vallet – Loic Proment e buona prova per Hermes Plano, Marco Zanzottera, Daniela Tarhia (settimi assoluti).
Infine a Castelvecchio Pascoli, al Biathlon del Pascoli vittoria di categoria per Claudio Bandoni – Lorenzo Checcacci e Maurizio Poggetti – Francesca Frediani, secondo posto di categoria per Stefano Marchetti – Filippo Lucchesi, Emiliano Santi – Fabrizio Santi e Andrea Panconi – Luca Negrini, terzo posto di categoria per Arturo Sargenti – Aldo Leonardi e buona prova per Gabriele Bandoni – Stefano Simi, Pier Ugo Dini – Marco Benvenuti, Fabio Pratelli – Luca Lombardi e Andrea Fanani – Luca Salotti.