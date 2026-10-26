Tre vittorie assolute nel weekend per i portacolori del Gp Parco Alpi Apuane

A Novi Ligure (Alessandria), alla La 10 d’Autunno, buona prova per Geremia Taino (sesto assoluto); a Bibbona, alla Magona Run, vittoria di categoria per Marco Osimanti, terzo posto di categoria per Stefano Meoli e buone prove per Marco Mattei, Ludmillo Dal Lago, Fabio Belletti, Arturo Sargenti e Paola Lazzini; a Valencia, nella mezza maratona locale, buona prova per Martina Baratta; ad Altofonte, al Trofeo Francesco Pipitone, vittoria assoluta per Alessio Terrasi; ad Arezzo, alla Mezza di Arezzo buone prove per Khitinji Kenneth Kimathi (decimo assoluto in 1h05’06”), Michele Pastorini (1h09’21”), Stefano Ammanati e Francesco Luparini; a Vezzano Ligure, all’Urban Trail locale, vittoria assoluta per Nicola Cappelli e buone prove per Michele Lorenzi, Gino Cappelli, Daniele Pruno e Giuseppe Cirivello.