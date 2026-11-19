I fratelli Salvadorini sono andati a podio in tutti gli attrezzi presentati nelle rispettive specialità: Luca Salvadorini si è piazzato terzo tra gli Junior 2 a corpo libero e volteggio (attrezzo in cui aveva conquistato il titolo regionale). Alessandro ha invece ottenuto il secondo posto tra i Senior alla sbarra (in cui si era già laureato campione toscano, così come a corpo libero e volteggio). Un piccolo risentimento muscolare non lo ha messo in condizione di prendere parte alla gara a corpo libero e volteggio ma alla sbarra ha ottenuto una splendida qualifica. Podio sfiorato per Marco Castellano, quarto nel concorso generale tra gli Junior 2: fatale qualche imprecisione.