Ginnastica Artistica|
Ginnastica artistica, tre podi per la Raffaello Motto a Fermo: brillano i fratelli Salvadorini
Nella prima prova di Zona tecnica B, Luca Salvadorini conquista due terzi posti tra gli Junior 2, mentre Alessandro è secondo tra i Senior alla sbarra
Tre podi per la Raffaello Motto nella prima prova di Zona tecnica B del campionato individuale di ginnastica artistica disputata a Fermo, valevole per l’accesso alla finale nazionale in programma l’ultimo weekend di novembre.
I fratelli Salvadorini sono andati a podio in tutti gli attrezzi presentati nelle rispettive specialità: Luca Salvadorini si è piazzato terzo tra gli Junior 2 a corpo libero e volteggio (attrezzo in cui aveva conquistato il titolo regionale). Alessandro ha invece ottenuto il secondo posto tra i Senior alla sbarra (in cui si era già laureato campione toscano, così come a corpo libero e volteggio). Un piccolo risentimento muscolare non lo ha messo in condizione di prendere parte alla gara a corpo libero e volteggio ma alla sbarra ha ottenuto una splendida qualifica. Podio sfiorato per Marco Castellano, quarto nel concorso generale tra gli Junior 2: fatale qualche imprecisione.