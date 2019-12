Basket femminile Porcari, due vittorie e tre sconfitte nel weekend

Due vittorie e tre sconfitte per le squadre del Basket Femminile Porcari nell’ultimo ciclo di partite caratterizzato da gare infrasettimanali. Promozione e Under 13 perdono l’imbattibilità, vince l’Under 14, un successo e un ko per l’Under 14. Ecco il quadro completo.

Promozione

Costone Siena – Bf Porcari 50-37 (13-8, 30-17, 39-30)

Prima battuta d’arresto per le ragazze di Corda che non riescono a esprimersi al meglio. Il tabellino: Petroni, Peri 2, Fusco 11, Castiglioni 3, Belfiori 8, Casentini 2, Parlanti 7, Giovacchini, Del Frate, Bendinelli, Baroni 2, Giusti 2.

Prossima gara sabato 14 alle 20,30 al Palasuore contro Pallacanestro Massa.

Under 18

Dopo la pausa, le ragazze di Corda giocheranno martedì 17 alle 19,45 a Montecarini contro la Pf Montecatini.

Under 16

Bf Porcari – Prato Blu 68-53 (13-8, 28-23, 52-35)

Un ottimo terzo quarto per le ragazze di Simone Taddei produce la vittoria.

Il tabellino: Donatini F. 2, Bianchi 4, Melchino 11, Menchini 6, Donatini A. 20, Diroma 2, Vasilache 2, Giuliani 17, Piga 2, Tocchini 2, Gaina. Coach Taddei.

Prossimo impegno sabato al Palatagliate contro Le Mura Spring (ore 15.30).

Under 14

Bf Porcari – Pf Prato 96-13 (9-6, 49-8, 73-8)

Tutto facile per le gialloblu in una partita a senso unico, mai in discussione. Il tabellino: Luporini, Veroni 6, Souaba 6, Tovani, Marsili 29, Cavalzani 11, Terbraake 2. Giorgetti 6, Spitaletto 2, Uberti 10, Leli 10, Ndiaye 14.

Pf Firenze – Bf Porcari 44-42 (14-8, 27-19, 39-31)

Le ragazze di Francesca Salvioni lasciano i 2 punti a Firenze, nonostante il tentativo di rimonta il match termina a favore delle padroni di casa per 44 a 42.

Il tabellino: Luporini, Veroni, Souaba 2, Tovani 2, Marsili 4, Cavalzani 18, Giorgetti, Terbraake 3, Spitaletto, Uberti 9, Ndiaye 4. Coach Salvioni.

Prossimo impegno mercoledì 18 alle 18,30 al Palasuore contro Figline.

Under 13

Pisa Rossa – Bf Porcari 45-33 (16-7, 28-14, 40-23)

Avvio più determinato e aggressivo della squadra di casa cui le porcaresi non riescono a reagire. Era il match clou tra le due capoliste e Pisa Rossa resta a punteggio pieno in testa alla classifica.

Il tabellino: Luporini 5, Tasha 5, Es Salih 2, Martinelli, Preda 4, Souaba 14, Tovani 3, Bianchi, Cattani, Marsili, Obioha, Giori, Coach Salvioni.

Prossima gara sabato 14 alle 18,30 al Palasuore contro Jolly Acli Livorno.