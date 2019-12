Gesam Gas, vittoria di fine anno con la Virtus Bologna

Gesam Gas Lucca Le Mura – Virtus Bologna 78-70 (21-14, 45-40, 63-57)

GESAM GAS LUCCA LE MURA: Jeffery 21, Jakubcova 7, Bonasia 10, Ravelli 8, Zempare 15, Azzi ne, Cibeca ne, Orsili 2, Vitari ne, Farnesi ne, Madera 10. All.: Iurlaro

VIRTUS BOLOGNA: D’Alie 5, Begic 13, Salvadores Alvares 5, Cabrini 2, Harrison 28, Micovic 10, Tassinari 2, Tava 5, Martines me, Rosier ne, Cordisco. All.: Liberalotto

Ritorno alla vittoria per la Gesam Gas Lucca Le Mura che, dopo una gara dura e contro un’avversaria sempre in partita, ha la meglio della Virtus Bologna di coach Liberalotto.

Parte bene la Gesam Gas che allunga sulle emiliane, ma poi si fa avvicinare dalle avversarie a metà tempo. Dopo un terzo quarto ancora in equilibrio le biancorosse di Iurlaro mantengono la concentrazione giusta per condurre in porto la sfida.

Foto di Francesco Francioni