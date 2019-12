Gesam Gas chiude il 2019 con un ko a Vigarano

Pallacanestro Vigarano – Basket Le Mura Lucca 79-74 (23-24- 37-35, 62-53)

PALLACANESTRO VIGARANO: Natali 5, Bocchetti 20, Miccoli 17, Kunaiyi Akpanha 7, Attura 18, Kinard 7, Gregori 3, Celani ne, Nativi, Gilli 2, Gianesini ne. All.: Castaldi

BASKET LE MURA LUCCA: Jeffery 14, Jakubcova 11, Bonasia 10, Ravelli 12, Zempare 16, Azzi ne, Cibeca ne, Orsili 9, Vitari ne, Farnesi ne, Madera ne, Smorto 2. All.: Iurlaro

Panettone indigesto per la Gesam Gas Lucca Le Mura, che cade sul parquet di Vigarano e chiude il 2019 con una sconfitta piuttosto inattesa.

Primo tempino in equilibrio con le biancorosse che chiudono in vantaggio di un possesso. A metà tempo la situazione è ribaltata ma sempre in equilibrio.

Il quarto decisivo è quello dopo l’intervallo lungo con le locali che con Bocchetti, Miccoli e Attura sotto canestro e Kunaiyi Akpanah sotto i tabelloni (14 rimbalzi totali) mettono la freccia e conquistano un vantaggio che riescono a mantenere fino a fine match nonostante il tentativo di rientro delle ragazze di Iurlaro.