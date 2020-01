Tutto pronto per il Basket Day: Geonova e Gesam Gas sul parquet per beneficenza

Manca pochissimo al Basket Day 2020: l’ormai tradizionale appuntamento che lega sport e solidarietà si terrà domenica 5 gennaio, al PalaTagliate, e coinvolgerà entrambe le squadre di pallacanestro della città.

Alle 18 sarà infatti la volta della Geonova, mentre alle 21 scenderà sul parquet la Gesam Gas Lucca Le Mura. Gli incassi di entrambe le partite andranno a favore della Croce Verde P.A. Lucca, per l’acquisto di un life-pack, un defibrillatore multiparametrico da installare su un’autoambulanza.

Nel corso della manifestazione, ci sarà anche un momento di formazione di buone pratiche: saranno infatti presenti i volontari della campagna La Protezione Civile bussa alla tua porta, l’innovativo progetto promosso dall’amministrazione comunale e dalla protezione civile, che mira a creare una comunità di cittadini informati, consapevoli e protetti.

Sarà una giornata di festa, pensata per grandi e piccoli. Per i bambini, infatti, è prevista un’ospite speciale: vista la data, giungerà al palazzetto la Befana in persona, che distribuirà caramelle ai piccoli tifosi presenti.

Inoltre, si terrà nuovamente l’iniziativa Un canestro impossibile: 15 persone, estratte a sorte tra gli spettatori, potranno tentare di realizzare un canestro con un singolo tiro dalla lunetta più lontana. Chi riuscirà nell’impresa verrà premiato con un week-end per due persone in una località italiana.

Si ricorda inoltre che all’interno della struttura sarà allestito un punto di raccolta di generi alimentari a lunga conservazione e di giocattoli, per aiutare le numerose famiglie bisognose della città e regalare un sorriso ai bambini meno fortunati.

All’ingresso sarà predisposto anche un banco dove poter lasciare offerte libere.