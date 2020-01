Terzo successo di fila per Farmacia Biagi Capannori

Farmacia Biagi Capannori – Pallacanestro Massa 72-62

FARMACIA BIAGI: Andreini 2, Marchi 16, Dini 2, Ghiarè 3, Del Dotto, Barsotti 6, Pardini 5, Avdiu 2, Piochi, Coluccio 10, Del Sorbo 9, Masini 10. All. Bernabei

Terza vittoria di fila per la Farmacia Biagi Capannori che continua a risalire la classifica del campionato di Promozione grazie al successo casalingo contro il fanalino di coda Massa.

Un incontro in cui i biancorossi sono sempre stati avanti fin dal primo quarto, chiuso con 13 lunghezze di vantaggio, e poi gestito senza patemi fino al +10 finale.

Primi punti in un campionato senior per il giovane Avdiu, mentre Marchi continua a mostrare segni di progresso dopo il lungo stop per problemi fisici.