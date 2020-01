Bama Altopascio, niente da fare a Castelfiorentino

Abc Castelfiorentino – Bama Altopascio 99-77 (29-16, 53-31, 82-51)

ABC CASTELFIORENTINO: Pucci 9, Terrosi 11, Scali 18, Delli Carri 14, Belli 18, Lazzeri, Zani 15, Iserani, Daly 4, Tavarez 2, Cantini 8, Cicilano. All. Betti. Ass. Manetti, Piccini.

BAMA ALTOPASCIO: Pantosti 12, Orsini 4, Lazzeri 15, Bini 13, Meucci, Pellegrini 4, Malvone ne, Cappa 14, Giovani, Razzoli 2, Simonelli, Trillò 13. All. Angiolini. Ass. Andreini, Giuntoli.

ARBITRI: Zanzarella di Siena e Panicucci di Ponsacco

Un altro ko per il Bama Altopascio, che non riesce nell’impresa sul parquet di Castelfiorentino.

Avvio di gara punto a punto: 9-9 dopo i primi cinque minuti. Cinque punti consecutivi di Pucci disegnano il primo tentativo di allungo castellano (16-9), seguiti dalla tripla di capitan Delli Carri in transizione che vale il +10 al 6′ (19-9). Di Zani il +13 dall’arco (24-11), ma la risposta rosablu dalla lunga distanza arriva con Pantosti che cerca di tenere in scia i suoi. È Cantini da sotto a chiudere il primo periodo sul 29-16.

Zani inaugura il secondo quarto (31-16) e Terrosi infila il +19 a metà frazione (40-21), che diventa ben presto +21. La zona castellana mette in difficoltà l’attacco rosablu, che non riesce a creare soluzioni efficaci e fatica a trovare il bandolo della matassa se non con qualche fugace giocata a firma Pellegrini e Bini che riportano lo svantaggio Bama sotto le venti lunghezze (44-28). Ma l’Abc amministra senza problemi e si va al riposo lungo sul 53-31.

Al rientro la corsa castellana non accenna ad arrestarsi e il +30 arriva in un amen diventando ben presto +35 con Cantini (74-39). Che la storia ormai sia andata da un pezzo è chiaro a tutti, anche se Altopascio cerca di salvare il salvabile spinto da Trillò e Lazzeri. L’82-51 su cui si chiude la terza frazione, però, risuona come una sentenza.

Negli ultimi dieci minuti, pur non mettendo mai in discussione il finale, il Bama cerca quantomeno di rendere meno pesante il ko: di Trillò il -23 (86-63), ma Zani ghiaccia subito gli animi ospiti (92-63).

Paolo Betti manda in campo tutti i suoi ragazzi e negli ultimi giri di lancette c’è tempo anche per i punti del giovane Tavarez, ciliegina sulla torta in un PalaBetti che inaugura il 2020 ancora imbattuto.