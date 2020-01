Gesam Gas ko con Ragusa dopo una battaglia

Gesam Gas Lucca Le Mura – Passalacqua Ragusa 65-70 (16-24, 40-43, 48-59)

GESAM GAS: Jeffery 11, Jakubcova 13, Bonasia 7, Ravelli 8, Zempare 15, Azzi ne, Cibeca ne, Orsili 4, Farnesi ne, Madera ne, Smorto 6. All.: Iurlaro

PASSALACQUA RAGUSA: Consolini 4, Soli, Nicolodi 2, Walker 11, Hamby 29, Tagliamento 6, Romeo 11, Gatti L..ne, Stroscio 5, Gatti V. 2, Ibekwe ne. All.: Recupido

Lotta fino all’ultimo la Gesam Gas prima di cedere a Ragusa, corazzata del campionato e già vincitrice con le lucchesi del match dell’opening day di campionato.

Ma la squadra biancorossa non è quella di inizio stagione e si vede. Tiene testa all’avversaria e in più occasioni, nonostante una partenza in salita, recupera l’handicap.

Alla fine a pesare è il parziale del terzo quarto, che ha permesso alle siciliane di affrontare il finale in carrozza partendo da un vantaggio di 11 punti. Le Mura provano a rientrare e riducono il margine di vantaggio ma nel finale, fra falli tattici e tiri liberi non riescono ad agganciare le avversarie che violano così il parquet del Palatagliate.