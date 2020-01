Riprende il campionato, voglia di rivalsa con Rifredi per Le Mura Spring

Inizia il girone di ritorno del campionato tosco-ligure-umbro di serie B di Basket. Le Senior Spring saranno impegnate al Palatagliate domani (18 gennaio) alle 18 contro Avvenire 2000 Rifredi.

C’è voglia di rivalsa per la compagine lucchese, vista la sconfitta rimediata nel girone d’andata ad ottobre al Palazzetto Valenti per 59-52. Da quella partita le due squadre hanno avuto percorsi differenti: Rifredi, che si trova in tredicesima posizione, ha raccolto da allora solo 3 vittorie. Bilancio migliore, invece, per le Senior Spring che chiudono il girone d’andata in quinta posizione, grazie alle 8 partite vinte dopo la partita del Palazzetto Valenti.

“Importante cominciare bene il girone di ritorno – puntualizza coach Giannelli – Avvenire ci ha messo in difficoltà all’andata e non dobbiamo certo farci ingannare dalla classifica. Mi aspetto una prova di carattere e di squadra da parte nostra“.

Gli arbitri della partita saranno i signori Matteo Landi di Pontedera e Francesco Barbarulo di Vinci