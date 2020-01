Bf Porcari, solo vittorie nel weekend. Vola l’under 18

Continua a regalare soddisfazioni la stagione agonistica del Basket Femminile Porcari. Questa volta in vetrina finisce l’under 18 che vincendo a Livorno entra matematicamente nella poule delle sei migliori formazioni della Toscana. Un traguardo meritato per le ragazze guidate da coach Stefano Corda.

È stato un fine settimana all’insegna delle vittorie: anche Promozione, under 16 e under 13 hanno fatto bottino pieno nelle rispettive partite.

Ecco il quadro dei risultati.

Promozione

Pf Pisa – Bf Porcari 51-56 (11-15, 22-32, 34-44)

Continua la corsa in testa alla classifica del gruppo allenato da Stefano Corda che chiude il girone di andata con 10 vittorie e 1 una sola sconfitta.

La formazione del Bf Porcari: Petroni, Peri, Fusco 9, Castiglioni 11, Belfiori 12, Casentini, Parlanti 10, Giovacchini 2, Bartoli 4, Del Frate 7, Baroni, Giusti 1. Coach Corda. Continua la corsa in testa alla classifica. Brave ragazze.

Si torna a giocare sabato 25 alle 20,30 sul parquet del Pistoia Basket Junior, in uno scontro al vertice della classifica.

Under 18

Bf Livorno – Bf Porcari 50-52 (16-12, 31-31, 44-41)

Era una partita da vincere e vittoria è stata.

Non è stato per niente facile ottenere i due punti necessari per entrare nelle 6 migliori squadre della Toscana ma alla fine (a 3 secondi dal termine) è arrivata con un canestro di Ramona Fusco.

Ultima partita della prima fase lunedì 27 con le Mura Spring.

La gara: Spinetti, Martini, Da Prato, Granata, Bartoli 12, Giannini, Marcucci 4, Fusco 14, Manzoli, Tocchini, Del Carlo 6, Del Frate 16. Coach Corda.

L’Under 18 torna in campo lunedì 27 alle 21 al Palasuore contro Le Mura Spring.

Under 16

Pf Prato – Bf Porcari 35-45 (9-8, 20-19, 30-31)

Il successo per le ragazze di Simone Taddei si concretizza nell’ultimo tempino dopo tre quarti all’insegna dell’equilibrio. Due punti importanti che fanno crescere la fiducia. Ecco la squadra e il punteggio delle porcaresi: Donatini F. Fusari, Bianchi 6, Melchino 3, Donatini A. 7, Diroma 4,Vasilache 4, Giuliani 8, Piga, Tocchini 4, Stefani, Gaina 9.

Sabato 25 alle 16 al Palasuore il match contro Use Basket Rosa Empoli.

Under 14

Reso noto il gruppo e il calendario per la seconda fase di campionato. Le ragazze di Francesca Salvioni sono state inserite in un girone con Reggello, San Miniato, Le Mura Spring e Piombino. Prima sfida proprio a Piombino, domenica 2 febbraio alle 11,30.

Under 13

Shoemakers Monsummano – Bf Porcari 31-66 (1-16, 7-32, 19-41)

Nonostante la lunga pausa non ha perso l’abitudine a vincere l’Under 13, che colleziona il nono successo in dieci gare di campionato. La formazione del Bf Porcari: Luporini 16, Tasha 14, Preda 6, 8, Tovani 9, Bianchi, Cattani, Marsili 5, Obioha, Giori 6, Tognetti, Boschi 2. Coach Salvioni.

Prossima gara mercoledì 22 alle 18,15 al Palasuore contro la Pielle Livorno.