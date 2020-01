Bf Porcari, un altro weekend da incorniciare

Vola la Promozione, vincono Under 16 e Under 13, si ferma l’Under 18 battuta nel derby da Le Mura Spring. Tre successi e una sconfitta quindi per le formazioni del Basket Femminile Porcari nell’ultimo turno di gare.

Promozione

Basket Junior Pistoia – Bf Porcari 51-84 (17-14, 30-36, 36-59).

BF PORCARI: Petroni 2, Peri 7, Fusco 15, Castiglioni 13, Belfiori 13, Casentini 7, Parlanti 5, Giovacchini 5, Bartoli 8, Del Frate 4, Bendinelli, Giusti 5. Coach Corda.

Inarrestabili le ragazze della Promozione che si mantengono in vetta alla classifica vincendo lo scontro diretto con Pistoia. Adesso le pistoiesi, terze, sono staccate di quattro punti avendo perso entrambi gli scontri con le gialloblù e Porcari fa quindi un bel passo avanti verso il traguardo.

“Abbiamo avuto un avvio lento – dice il coach Corda – poi le ragazze hanno risposto bene alle mie sollecitazioni e abbiamo preso il controllo del match”.

Vittoria bella e di squadra, con 11 ragazze a referto. Prossimo impegno: la seconda giornata di ritorno le gialloblu riposano, torneranno in campo domenica 9 febraio alle 18 al Palasuore contro Amodamia San Vincenzo.

Under 18

Bf Porcari – Le Mura Spring Lucca 46-66 (12-18; 26-35; 30-49)

BF PORCARI: Spinetti, Martini, Da Prato 3, Granata, Bartoli 18, Giannini, Marcucci, Fusco 5, Manzoli, Tocchini 3, Del Carlo 11, Del Frate 6. Coach Corda.

Palestra strapiena, gran tifo e minuto di ricordo per Kobe Bryant. Partita subito in salita per le gialloblu che già prima della fine del primo quarto perdono la loro guida dalla panchina: coach Corda è infatti espulso dagli arbitri che lo puniscono con due tecnici ravvicinati.

Decisione troppo severa da parte di due fischietti che non hanno saputo gestire la situazione. Le ragazze di casa hanno lottato fino in fondo senza però riuscire a recuperare il gap.

Nonostante la sconfitta l’Under 18 accede alla poule delle migliori otto squadre della Toscana con calendario ancora da definire.

Under 16

Bf Porcari – Basket Rosa Empoli 56-54 (15-10, 27-14, 44-30)

BF PORCARI: Donatini F. 2, Bianchi 3, Melchino 7, Menchini, Donatini A. 12, Diroma 4, Vasilache 2, Giuliani 18, Piga 2, Tocchini 2, Stefani, Gaina 4. Coach Taddei.

Finale thrilling al Palasuore, dove l’Under 16 conquista un successo importante contro l’Use Basket Rosa Empoli. Una partita che le gialloblu in virtù di una buona condotta di gara sembravano avere in mano alla fine del terzo quarto, chiuso con un rassicurante +14, che è diventata molto complicata nell’ultimo tempino, giocato come quasi tutto l’incontro in un clima surriscaldato dai tifosi ospiti.

La pressione a tutto campo dell’Use ha messo in difficoltà le ragazze di Taddei che comunque hanno retto e non hanno pagato dazio ai tiri liberi finali, che Empoli ha fallito, sprecando la chance del pareggio.

Prossima partita sabato (1 febbraio) alle 18 a Figline contro il Cmb Valdarno.

Under 14

La seconda fase del campionato inizierà domenica (2 febbraio) alle 11,30 a Piombino.

Under 13. Bf Porcari – Pf Montecatini 74-19 (17-0, 39-4, 66-7). Tabellino: Luporini 9, Tasha 6, Giori, Preda 6, Souaba 31, Tovani 12, Bianchi, Cattani 4, Tognetti, Marsili 2, Obioha 2, Pinochi 2. Coach Salvioni.

Una partita condotta molto bene dalle ragazze di Francesca Salvioni che hanno sempre tenuto il controllo della gara. Primo quarto buono in difesa ed efficace in attacco. Secondo e terzo sulla stessa falsariga. Poi nell’ultimo la concentrazione è leggermente calata ma per la vittoria – l’undicesima su dodici gare disputate – ovviamente non ci sono stati problemi. Ampie rotazioni con spazio per tutte e 12 le bimbe. Prossimo impegno sabato (1 febbraio) sul parquet dell’Invictus Livorno alle 16. 1