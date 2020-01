Al PalaBox arriva il tecnico del Cremona

Pomeriggio speciale al PalaBox. Venerdì (31 gennaio), dalle 16,30 fino alle 19,30, sarà ospite del Nuovo Basket Altopascio, organizzatore in collaborazione con la Polisportiva Capannori, Maurizio Mondoni. Il tecnico di Cremona terrà una lezione, suddivisa in tre blocchi di un’ora ciascuno, riguardante il range di età compreso tra i 10 e 13 anni.

Maurizio Mondoni non ha bisogno di presentazioni, è tra i più rinomati istruttori, sia per basket che minibasket, a livello mondiale. Ne sono una testimonianza i numerosi clinics da lui tenuti in italia e all’estero, tanto per citare qualche nazione in Colombia, Messico, Cile, Uruguay, Brasile, ecc.

Ecco le parole del coach rosablu Maurizio Andreini, che ha reso possibile l’evento:

Riuscire ad avere ad Altopascio il professor Mondoni non è stato facile, ma siamo onorati ed orgogliosi di esserci riusciti. Siamo sicuri che sarà un’esperienza unica per i ragazzi, i bambini e le bambine, nonché per gli istruttori della Toscana e per gli appassionati.

Il pomeriggio è aperto a tutti coloro che volessero assistere: appassionati, famiglie, ragazzi, ragazze, bambini, bambini, istruttori o allenatori.

In chiusura il commento del presidente altopascese Sergio Guidi: “Ci tengo a ringraziare, oltre coach Andreini, la Polisportiva Capannori per la collaborazione e l’Avis di Altopascio per il sostegno all’evento”.