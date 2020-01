Geonova B.C. Lucca: un’immane scalata chiamata play-off

Difendere l’ottavo posto in classifica è di fondamentale importanza per partecipare alla post-season di quest’anno

Il Geonova B.C. Lucca è chiamato, da qui a fine stagione, ad una vera e propria impresa, ossia ottenere la qualificazione ai play-off. La squadra di basket toscana, che milita nella Serie B Girone A, dovrà dare il massimo se vorrà conservare l’ottavo posto attualmente occupato che le permetterebbe di prendere parte alla post-season di quest’anno. I pericoli ovviamente non mancano: uno su tutti si chiama Basket Cecina, 9° in classifica e distante solo 2 punti dal team allenato da coach Catalani. Il calendario del Cecina, almeno nel breve periodo, non risulta però essere semplice: il match in trasferta contro l’Olimpo Basket Alba sulla carta è insidioso, mentre il duello con il Montecatiniterme è da non sottovalutare. Il Geonova, dal canto suo, dovrà vedersela subito con il Mamy Oleggio, formazione in crisi di risultati, e poi con l’Olimpo Basket Alba. Vincere quest’ultima sfida sarà fondamentale per non perdere contatto con le squadre che precedono i biancorossi e che stanno tentando l’allungo. Ma un passo alla volta ovviamente; prima di tutto è necessario approcciare la sfida di domani con la giusta voglia di non perdere di vista l’obiettivo finale. Prendere sottogamba una partita, soprattutto in un torneo di basket come quello di Serie B, può avere effetti “devastanti”, tanto più che ad oggi la classifica permetterebbe al Geonova almeno di sperare nel raggiungimento della 7a piazza.

Un match da azzannare con tutte le forze

Il club di casa al Palatagliate, ora 8° in classifica con 14 punti, dovrà, come detto, lottare con tutte le sue forze se vorrà trasformare il sogno play-off in realtà. Già a partire dal match contro il Mamy Oleggio, formazione esperta anche se ultimamente poco solida, Okiljevic e compagni dovranno proporre una pallacanestro convincente, fatta di passaggi smarcanti e tiri semplici da prendere, in grado di mettere alle corde l’avversario fin dai primi minuti di gioco. E si può assolutamente fare visti i valori in campo delle due squadre che si contenderanno la vittoria finale. Sebbene gli stessi scommettitori puntino forte sul trionfo del Geonova, la partita che andrà in scena tra poche ore nasconde comunque alcune insidie. Non dimentichiamo che l’Oleggio, in piena zona playout, è affamato di punti e vorrà fare bella figura davanti al suo caloroso pubblico. Non solo: il fatto di aver appena sostituito l’allenatore Paolo Remonti con l’ex Franco Passera darà un’incredibile carica a tutto il quintetto titolare. Il Geonova B.C. Lucca dovrà, a nostro personalissimo avviso, azzannare il match prima che un tiro da tre oppure una serie di realizzazioni dal mid-range da parte dei tiratori del Mamy Oleggio possa complicare le cose. Riuscire a ripetere la prestazione dell’ultima gara casalinga vinta con Costa d’Orlando sarebbe sinonimo di vittoria quasi certa per i biancorossi. Ormai manca davvero poco a questa sfida, tutta seguire, che ci dirà finalmente se il Geonova è pronto a vivere una stagione da vero protagonista e non da comparsa.

E poi… ecco la sfida contro l’Olimpo Basket Alba

Battere l’Oleggio sarebbe un ottimo viatico per giocarsela a tu per tu, ad inizio del mese di febbraio, con l’Olimpo Basket Alba. La distanza che separa il Geonova da questo team è nell’ordine di 6 punti, che oggi sembrano tanti ma tutto dipenderà dall’andamento dei prossimi incontri in programma. Riuscire a rosicchiarne un paio permetterebbe al team di Catalani di provare a piazzarsi al 7° posto, che forse non vorrebbe dire per forza play-off sicuri al 100%, ma significherebbe quantomeno raggiungere un porto più sicuro rispetto al lido incerto che occupa ora. Giocare in casa questa partita sarà d’aiuto ai biancorossi poiché al Palatagliate il quintetto titolare è abile nell’esprimere una pallacanestro supersonica. Costa d’Orlando ricorda ancora (amaramente) come, dal terzo quarto fino al quarto quarto, il Geonova sia riuscito con facilità impressionante ad infilare bombe su bombe. E 26 sono stati i punti di distacco che hanno portato al k.o. tecnico dei siciliani! Vista la grande voglia che hanno gli uomini di Catalani di scalare la vetta che porta alla post-season, l’Olimpo Basket Alba dovrà dunque stare molto attento.