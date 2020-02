Bama Altopascio travolto dalla capolista Virtus Siena

Virtus Siena – Bama Altopascio 80-45 (17-10, 40-24, 55-33)

VIRTUS SIENA: Bartoletti 6, Olleia 13, Imbrò G. 2, Ndour 2, Casoni 9, Lenardon 8, Bianchi 5, Sabia 3, Cerpi, Nepi 13, Terni, Bovo 9. All.: Tozzi

BAMA ALTOPASCIO: Pantosti 7, Orsini 10, Cappa, Bini Enabulele 3, Meucci 6, Pellegrini, Lazzeri 6, Malvone 2, Giovani 3, Razzoli 8, Simonelli, Trillò. All.: Angiolini

Una sconfitta netta e pesante per il Bama Altopascio contro la capolista Virtus Siena. Partita mai decollata per i rosablu di Angiolini sempre costretti a inseguire e, come spesso è accaduto quest’anno, con il roster incompleto.

Alla fine la differenza di 35 punti c’è stata ahimè tutta. Sono altre le partite cui dovrà puntare la formazione altopascese per salvarsi.