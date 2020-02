Geonova Lucca – Olimpo Basket Alba 61-62 (15-20, 31-37, 46-53)

GEONOVA LUCCA: Del Debbio 6, Drocker 13, Bartoli 13, Banchi 9, Kushchev 8, Perfetti nem, Pierini 6, Pagni ne, Piercecchi ne, Okilijevic 5, Simonetti 2. All.: Catalani

OLIMPO BASKET ALBA: Antonietti 2, Rossi 15, Coltro 8, Danna 2, Tarditi 13, Ielmini 4, Terenzi 13, Giorgi 5, Bravi ne, Talgiano ne.

La Geonova dei giovani cade al Palatagliate contro i piemontesi di Alba. Una partita tiratissima che vede sempre gli ospiti a condurre ma una squadra lucchese che non si arrende mai.

Nel finale il quintetto di Catalani sfiora una clamorosa rimonta che non si perfeziona di un soffio. E i due punti vanno nella terra del tartufo.

Sono sempre gli ospiti a prendere l’iniziativa e fra Terenzi, Rossi e Tarditi si spingono fino al più 11.

Con molta determinazione i biancorossi recuperano e ad inizio secondo quarto impattano sul 20/20, la partita per certi versi ricorda quella infrasettimanale giocata ad Oleggio, una Geonova capace a rimanere incollata agli albesi senza però riuscire a mettere il naso avanti.

Nella ripresa le cose non sembrano cambiare, il distacco che si legge sul tabellone è sempre meno cinque.

Ma è la Geonova che dà spettacolo, va sotto fino al meno undici e poi recupera di nuovo fino a portarsi avanti di una lunghezza per rifinire sotto di uno ad un solo secondo dal termine, la rimessa è per i ragazzi di Catalani. Banchi va al tiro e il ferro respinge, 61/62 il finale e gli albesi tornano a casa con due punti in tasca.

Kushchev sulla palla a due di inizio gara, passaggio a Banchi e primi due punti, Geonova lanciata per un mini parziale di 5/0, Alba che non ci stà e risponde con un suo parziale da 8/0.

Alba che con Traditi e Coltro allunga fino ad un vantaggio da doppia cifra, è Drocker ad accorciare le distanze, alla prima sirena il tabellone dice 15/20.

Secondo quarto buono per i padroni di casa che impattano sul 20 pari, ma una bomba di Del Debbio che dopo qualche giro sul ferro esce e un paio di liberi che subiscono la stessa sorte permettono agli ospiti di riportarsi in vantaggio sul 27/32 a tre e venti dal riposo lungo.

Rossi e Tarditi allungano ancora, mentre per la Geonova, Bartoli e Kushchev recuperano punti fino alla sirena, che manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 31/37.

Prende il via il terzo quarto e tutto sembra seguire in modo pedissequo quanto fatto nei due quarti precedenti. Geonova che insegue e Olimpo Basket Alba che detta le regole allungando di nuovo fino al più undici.

Ma se davvero c’è da dire qualcosa su questa partita e elogiare qualcuno, sono i ragazzi della Geonova: tanta grinta, tanta voglia di dimostrare il loro valore ed ancora splendidamente riescono a recuperare il gap.

Ad inizio quarto tempo impattano gli ospiti sul 54 pari, ancora sette minuti da giocare e una partita che si deve sempre decidere. Okiljevic sigla il sorpasso, è la prima volta che la Geonova si trova avanti, pareggio degli ospiti, poi una palla rubata da Drocker gli permettedi involarsi a canestro per il nuovo più due a quattro e cinquanta dal termine.

Traditi dall’area e Rossi dalla lunetta riportano avanti l’Olimpo Basket, ma è Banchi con una tripla a far rimettere il naso avanti alla sua squadra.

Sul tabellone restano quaranta secondi da giocare mentre si legge 61/60, Olimpo in attacco e canestro 61/62 palla in mano e solo sedici lunghissimi secondi per tentare di ribaltare la sorte, ma non sempre avvengono i miracoli e i due punti vanno all’Olimpo.