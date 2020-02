Geonova Lucca, si dimettono due consiglieri. Donati e Giusti collaboratori esterni

Un nuovo terremoto in casa Geonova Lucca. Si dimettono il vicepresidente Fiorenzo Storelli e il consigliere di amministrazione Giovanni Ricci. Ma la presidente spegne sul nascere le eventuali polemiche.

Luisa Colombini Gnutti, alla luce anche delle dimissioni di due componenti del consiglio di amministrazione, infatti tiene a precisare che “nulla è variato rispetto all’impegno iniziale, sia in relazione alla prima squadra che partecipa al campionato di serie B sia a tutto il comparto del settore giovanile. Ambedue i settori continueranno ad avere il pieno supporto dalla società per svolgere al meglio i campionati a cui partecipano”.

Con l’occasione la presidente esprime “i suoi complimenti per il grande impegno che i giovani della Geonova e tutto il suo staff stanno mettendo in questa fase di campionato. I complimenti vanno anche a tutto quanto il minibasket e alle giovanili”.

Nel consiglio di amministrazione, oltre alla presidente, c’è il dottor Matteo Benigni che assumerà un ruolo di maggior rilievo nel prosieguo della stagione sportiva.

“Ad affiancarli – si legge in in una nota della società – per adesso come collaboratori esterni, ci saranno due figure di spicco del basket lucchese che portando la loro esperienza all’interno del Basketball Club Lucca, saranno di fatto un valore aggiunto che permetterà a tutto il comparto del Bc Lucca di crescere ulteriormente. Il primo è Ugo Donati, ex giocatore a Firenze e Viareggio, ma soprattutto un ex giocatore biancorosso, il secondo invece è Giovanni Giusti, un altro ex giocatore che negli anni Ottanta ha militato in serie A a Rimini, Firenze e Montecatini, per diventare poi il capitano nella squadra di basket lucchese targata Pallacanestro Lucca”.

Resterà invariata la posizione del ds Umberto Vangelisti “che continuerà – conclude la nota – il suo determinante lavoro al fianco della prima squadra”.