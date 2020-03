Un atleta del Bc Lucca convocato al Memorial Costanzo di Roma

Un atleta del Bc Lucca al Memorial Costanzo di Roma.

Il memorial è giunto alla sua decima edizione e quest’anno tra le fila della rappresentativa Toscana sarà presente anche il Basketball Club Lucca che affida alle capacità tecniche del giovanissimo Andrea Brugioni il compito di rappresentarlo.

Come ormai consuetudine il torneo Basket Nostrum – Memorial Tonino Costanzo dedicato ai giovanissimi e giovanissime del 2006 va in scena per i primi giorni di marzo. Vi partecipano la Toscana, l’Emilia Romagna, la Campania e il Lazio. In pratica una piccola anticipazione di quello che a metà aprile sarà il Trofeo delle Regioni.

Per il Bc Lucca è un importante ed ulteriore riconoscimento al lavoro svolto e all’impegno profuso in palestra dal giovane atleta Brugioni e dai suoi allenatori.