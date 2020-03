Gesam Gas, trasferta a Venezia domenica a porte chiuse

Ritorna sul parquet nel weekend anche la Gesam Gas e Luce Lucca, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus dello scorso weekend.

La gara in programma domenica (8 marzo) in trasferta contro la forte compagine dell’Umana Reyer Venezia si giocherà alle 17 e sarà a porte chiuse, come tutte le manifestazioni sportive nelle zone interessate dal contagio.