Geonova, successo con Empoli nel Palatagliate deserto

Geonova Lucca – Use Empoli 84-73 (26-20, 45-35, 65-57)

GEONOVA LUCCA: Bartoli 10, Del Debbio 15, Kushchev 16, Francesco 7, Drocker 15, Piercecchi ne, Abdoul Karim 2, Simonetti ne, Perfetti ne, Banchi 13, Pierini 5, Okilijevic. All.: Catalani

USE EMPOLI: Giarelli 12, Giannini 7, Gaye Serigne 3, Raffaelli 21, Caceres 12, Calugi ne, Marco ne, Falaschi ne, Vanin 3, Sesoldi, Antonini 3, Perin 12.

In un Palatagliate deserto la Geonova Lucca vince contro l’Use Empoli e conferma che questa banda di ragazzini terribili, dopo l’addio dei senior, può dire la sua in campionato.

La formazione di Catalani conduce sempre il confronto e tiene a distanza di sicurezza gli avversari grazie alla verve di Del Debbio, Drocker e Banchi, che chiudono in doppia cifra come Bartoli.

La formazione biancorossa si presenta all’ultimo quarto in vantaggio di otto punti e non rischia quasi mai il rientro degli ospiti, prima di chiudere in crescendo e con il +11 finale.