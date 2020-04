Basket, stagione finita anche per la Geonova: sospeso il campionato di B

Basket, finita ufficialmente anche la stagione della Geonova Lucca.

Nel contesto dell’emergenza epidemiologica che è ancora in atto nel nostro paese dopo aver dichiarato conclusa, lo scorso 26 marzo, la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività organizzata dai comitati regionali e preso atto della richiesta della Lega nazionale pallacanestro dello scorso 23 marzo, il presidente Fip Giovanni Petrucci ha ritenuto, sentito il parere del coordinatore del settore agonistico Marcello Crosara, di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per il campionato di serie B maschile.

La società del Basketball Club Lucca avrà quindi il tempo di programmare la prossima stagionem, presumibilmente e se ci saranno ancora le forze, ancora nella terza serie nazionale.