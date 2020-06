Basketball Club Lucca, Matteo Benigni è il nuovo presidente

Da oggi ufficialmente prende il via il nuovo corso del Basketball Club Lucca, a poco più di una settimana dal riassetto societario del club, viene presentato il nuovo consiglio di amministrazione.

Ne fanno parte Matteo Benigni che assume la carica di presidente, Ugo Donati vicepresidente e referente per il settore giovanile, Umberto Vangelisti a cui verrà dato il gravoso impegno di dirigente responsabile federale e direttore sportivo, Giovanni Giusti nel ruolo di direttore generale e responsabile marketing e infine Guglielmo Menchetti che ricoprirà la carica di responsabile dell’area sanitaria.

“In questo periodo post Covid-19 che ha letteralmente messo in ginocchio moltissime società sportive – spiega una nota della società – nell’ambito del basket e non solo, il nuovo consiglio di amministrazione è chiamato ad un compito impegnativo e difficile. Saranno di aiuto per il proseguo dell’attività le peculiarità di ogni singolo componente del consiglio”.

“Il dottor Benigni che si occuperà dell’amministrazione vera e propria del Bcl – spiega ancora la società – potrà infatti avvalersi di tutta quanta la sua conoscenza e capacità che gli deriva dall’ambito professionale, per Vangelisti, Giusti e Donati, sarà invece il loro know-how maturato in tanti anni di lavoro sul parquet, da giocatori, allenatori e dirigenti, ad essere il valore aggiunto per far bene. Infine Menchetti che porterà in dote a questa società la sua lunga e brillante carriera di medico, una figura assolutamente fondamentale in una società sportiva. La volontà e la forte determinazione del nuovo consiglio di amministrazione nel proseguire il cammino intrapreso con il Basketball Club Lucca, è chiaramente un forte segnale di quanta passione ci sia e quanta attenzione esista verso tutto quanto il settore giovanile“.

Primo obiettivo far ripartire la prima squadra, che ha già perso il coach Giuseppe Piazza e il vice Lorenzo Puschi. Piazza guiderà Battipaglia in serie A1 femminile.