Ha preso il via ieri (22 giugno) Zona aperta, il primo vero allenamento dopo la bellezza di 106 giorni dall’ultimo effettuato il 7 marzo in casa Basketball Club Lucca.

I primi ad iniziare sono stati i piccoli esordienti al palazzetto dello sport. Nel pomeriggio è stata la volta dei ragazzi delle giovanili, impiegati a seguire gli allenamenti, nel massimo rispetto delle normative anti Covid-19, quasi tutti i coach in forza al Bcl, Landucci, Chiarello, Piazza, Orsi, Pizzolante, Tardelli, Licheri, Perfetti.

La voglia di ricominciare era davvero tanta, lo si è visto da subito. A partire dai piccoli, i gruppi preparati ed organizzati per scaglioni sono risultati essere tutti al completo senza alcuna defaillance. È stato bello vedere di nuovo i numeri delle divise incrociarsi sul parquet. Ancora non è il via libera per il contatto, per le difese a uomo, ma questi allenamenti serviranno benissimo a riprendere la forma fisica e riprendere confidenza con il canestro.