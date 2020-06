Nuovo look per il sito del Basket Le Mura Lucca.

Il Basket Le Mura Lucca rinnova il proprio sito

🏀⌨📲Dopo aver presentato le diverse novità nel roster che affronterà la prossima Serie A1, il Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca ha rifatto il look del proprio sito. Una scelta necessaria per incrementare maggiormente la nostra azione di comunicazione sugli appositi canali tematici con nuovi contenuti dedicati ai nostri tifosi e agli amanti di questo magnifico sport👇👇👇www.basketlemuralucca.com/"Abbiamo deciso di rinnovare la nostra principale vetrina dopo un paio di anni: un restyling reso necessario dalla crescente importanza dei social nella comunicazione sportiva, sia per i nostri tifosi che per gli sponsor, attuali e potenziali. Sono personalmente molto contento del risultato; in particolare mi hanno colpito alcune novità che ho trovato davvero originali come il "wikilemura", che consente di ripercorrere le biografie di tutte le atlete che hanno indossato la nostra maglia, oltre all'inserimento delle pagine Facebook nelle nostre sezioni. Sono particolarmente orgoglioso, inoltre, della sezione dei progetti che concede una meritata vetrina al nostro grande impegno anche fuori dal campo. Invito tutti a votare nel sito sulla apposita sezione dedicata ai sondaggi. Ogni consiglio è ben accetto"Rodolfo Cavallo

