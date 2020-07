Il Basketball Club Lucca rinuncia alla serie B: giocherà in C Gold

Come si era largamente paventato il Basketball Club Lucca dopo un solo anno di esperienza in serie B rinuncia al diritto di disputare la stagione in cadetteria. La società ha chiesto l’iscrizione alla C Gold.

Il Bc Lucca ha rinunciato ad esercitare il diritto sportivo di partecipazione al campionato di serie B chiedendo contestualmente di poter prendere parte al campionato di Ssrie C Gold per la stagione sportiva 2020-21.

La società ha lavorato fino all’ultimo per verificare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della categoria di serie B ma sempre con il primario obiettivo di assumere scelte volte a garantire la propria continuità. Quindi, dopo un attento esame dell’attuale situazione venutasi a creare a seguito della pandemia da Covid-19, e tenuto conto della ristrettezza dei termini e dell’assenza di certezze, si è ritenuto opportuno assumere una seria e concreta scelta di responsabilità nei confronti della pallacanestro lucchese e di tutti i bambini e ragazzi del settore giovanile che presto torneranno a giocare e divertirsi sul campo da gioco.

Tutte le risorse umane ed economiche a disposizione saranno pertanto investite nello sviluppo dell’intero settore giovanile e nell’allestimento di una prima squadra che affronterà la serie C Gold, nella certezza di poter affrontare una categoria già ben conosciuta dal pubblico lucchese e che nulla ha da invidiare per agonismo e fascino alla serie B, con l’ambizione di tornare prima possibile ad essere protagonista di una categoria che ha visto negli anni passati il Centro Mini Basket Lucca (ora Basketball Club Lucca) raggiungere i playoff e disputare delle bellissime ed emozionanti finali con in palio la promozione alla serie superiore.

I dettagli della scelta e del progetto sportivo saranno illustrati dai vertici societari nei prossimi giorni.