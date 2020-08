Bama Altopascio riparte dalla serie D: il primo acquisto è Zerini

Bama Altopascio, si riparte dalla serie D. La società rosablu ha scelto il coach e inizia a mettere nel mirino i primi ingaggi per il roster. In panchina ci sarà Gabriele Giuntoli, già a Calcinaia.

La prima novità è il centro di 2 metri Simone Zerini che formerà il duo sotto i tabelloni con il confermatissimo Jeffrey Bini Enabulele. Dopo il Green Team Pistoia (doppio tesseramento dal Pistoia Basket) Simone ha giostrato nel sud Italia: Bernalda (Basilicata) in serie B, poi Paternò (Sicilia) e Termoli (Molise) in C1. Quindi avvicinamento a casa dove è diventato il capitano del Lella Basket in serie D per 5 stagioni. Esperienza, difesa e mano affidabile anche dall’arco sono gli ingredienti a disposizione di coach Giuntoli in area pitturata.

“Una volta trasferitomi a Lucca per lavoro – commenta Zerini – stavo per accasarmi in un’altra società, poi ho letto della vostra autoretrocessione in serie D. Non ho avuto il minimo dubbio “.