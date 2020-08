Basket Le Mura, parla il presidente Cavallo: “Americane in quarantena prima di entrare in gruppo”

Gesam Gas Le Mura Lucca, -4 al raduno e torna a parlare il presidente Rodolfo Cavallo sul profilo Facebook della società.

“Nell’anno più difficile della storia dello sport – dice il numero uno della società – il mio primo orgoglio è quello di garantire a Lucca la undicesima stagione consecutiva di serie A1. Ci siamo mossi per tempo, cercando di chiudere trattative anticipando le mosse dei concorrenti. In questo modo ci siamo assicurati due tasselli fondamentali: Spreafico e Miccoli a cui chiederemo di fare da guida e collante per il resto del gruppo. Sono molto soddisfatto del reparto italiane dove il dinamismo di Russo darà una grossa mano alla crescita delle nostre giovani Orsili, Pastrello, Smorto e la nuova Pallotta sperando che gli infortuni siano ormai solo un brutto ricordo”.

“Il capitolo straniere è la vera scommessa – prosegue il presidente – per chi, come noi, ha dovuto fare attenzione al singolo euro. Se Jakubcova ormai la conosciamo bene e siamo certi che al secondo anno saprà farsi apprezzare ancora di più, nutro grande curiosità e forte attesa per le due americane, con piena fiducia nella decisione di coach Iurlaro che ha deciso di firmarle presto, convinto che potessero essere la migliore opzione con il budget a sua disposizione. A Tunstull chiediamo forza in campo ed esperienza fuori, a Dj Williams chiediamo di far vedere anche in Italia i numeri che ha espresso al college“.

“Ci aspetta un campionato duro, intenso, con tanti punti di domanda – conclude – e con tanta voglia di tornare a far parlare il campo. Voglia che comunque dovrà viaggiare di pari passo con la sicurezza collettiva e infatti, diversamente da molte altre avversarie, annuncio la decisione di far osservare la quarantena alle americane prima di poterle aggregare al gruppo squadra. Perché la salute va avanti a tutto”.

