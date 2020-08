Basket Le Mura, ufficializzati i numeri di maglia per il 2020-2021

Conto alla rovescia per il raduno del Basket Le Mura Lucca edizione 2020-2021. Il roster biancorosso si incontrerà infatti giovedì (20 agosto) al Palatagliate alle 17. In casa Gesam, dunque, è tempo di ufficializzare i numeri di maglia, con alcune novità. Come il passaggio dal 13, finito sulle spalle di Francesca Russo, della scorsa annata al 14 per quanto concerne Alessandra Orsili, pronta a riprendere la regolare dopo l’infortunio, proprio come Silvia Pastrello, che le aveva costretto a terminare anzitempo il campionato prima della definitiva sospensione.

Laura Spreafico ha scelto il 6, Maria Miccoli ha mantenuto quel numero 15 già indossato nella sua precedente esperienza a Lucca nell’anno 2016-2017, mentre Dj Williams e Jewel Tunstull hanno rispettivamente optato per il 32 e il 42.

Durante la preparazione saranno aggregate al gruppo di Francesco Iurlaro le seguenti ragazze delle Spring Lucca: Sofia Morettini (2001), Caterina Cerri (2001), Costanza Cerri (2001), Margherita Ragghianti (2002), Eva Leovino (2003), Iris Lorenzin (2003), Eleonora Rugani (2004) e Daria Pellegrini (2004).