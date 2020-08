Il Basket le Mura riparte dalla Supercoppa: a settembre l’appuntamento a Schio

Il basket femminile italiano riparte dalla Supercoppa. L’appuntamento con la formula della Final eight tipica della Coppa Italia è in programma al PalaRomare di Schio dal 24 al 27 settembre.

A questa inedita versione parteciperanno le prime otto classificate della scorsa serie A1 al momento dello stop definitivo. Ragion per cui la Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca affronterà nella gara dei quarti di finale, in programma venerdì 25 settembre alle 18, il Fila San Martino di Lupari. Per il club del presidente Rodolfo Cavallo si tratta della quinta partecipazione a questa manifestazione.

Le altre sei partecipanti a questa competizione, anticipo importante della serie A1 che scatterà nel primo fine settimana di ottobre, sono Famila Schio, Umana Reyer Venezia, Passalacqua Ragusa, Allianz Geas Sesto, Use Scotti Rosa Empoli e la Pallacanestro Vigarano.

In caso di passaggio del turno, la squadra di coach Iurlaro dovrà vedersela, il giorno successivo alle 17,30, contro la vincente della sfida tra Umana Reyer Venezia e Use Scotti Rosa Empoli. Al momento non è ancora possibile stabilire se il pubblico potrà essere presente o meno all’evento.

Intanto le biancorosse oggi (24 agosto) entrano nella prima settimana di preparazione.