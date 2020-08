Basket le Mura riparte il 4 ottobre con San Martino

Si apre la stagione di serie A del basket femminile per la squadra di Lucca Le Mura, in questa occasione non ci sarà il consueto opening day in sede unica per motivi di opportunità legati alla diffusione del virus. Il calendario del campionato 2020/2021, pubblicato oggi (28 agosto), avrà inizio domenica 4 ottobre e si concluderà l’11 aprile. La prima giornata vede la squadra di Lucca impegnata nella trasferta in provincia di Padova con As Dil San Martino.

La prima partita che si terrà al palasport di Lucca il giovedì 8 ottobre, vede le ragazze de Le Mura misurarsi contro la squadra di Sesto san Giovanni Geas Basket. La partita contro la famosa rivale Schio, è prevista per l’ottava giornata, fuori casa. il 22 novembre. Il girone d’andata si concluderà il 31 gennaio, per poi ripartire immediatamente il 3 gennaio, la stagione si concluderà domenica 11 aprile con l’ultima di campionato in cui la squadra lucchese se la vedrà, fuori casa, con La Molisana basket di Campobasso.

Ecco il calendario completo