Basketball Club Lucca, dal Vela Viareggio il 20enne Fabio Lippi

Un nuovo giovane di talento nel roster del Basketball Club Lucca.

Fabio Lippi, 20 anni, un cognome che svela senza ombra di dubbio la sua origine, è un viareggino di nascita, è un play estroso, coordinato, capace di andare veloce anche nel traffico. Lo scorso anno si è aggiudicato la prima posizione tra i marcatori della serie D con 336 canestri per una media di 16 punti a partita e un personale di ben 25 punti.

Nato e cresciuto con il Vela Viareggio, ha fatto tutte le giovanili, poi la Under 18 e qualche partita contemporaneamente con la C Silver, infine il passaggio in serie D nel campionato 2018/19, un anno in cui Fabio matura moltissimo e cresce tecnicamente.

Il meglio di se lo darà l’anno successivo, nel campionato 2019/2020, sempre in serie D, e se pur entrando quasi sempre dalla panchina riesce, inanellando canestri su canestri, a portare il suo Vela Viareggio a chiudere la stagione con un ottimo quinto posto e lui a firmare i 336 canestri di cui parlavamo sopra.

“Non posso negarlo – dice Lippi – la mia decisione di venire a Lucca è stata forse tra le più sofferte della mia vita, lasciare i compagni, la società dove sono cresciuto è stata dura, però volevo anche provare qualcosa di nuovo, cercare di migliorare e quando è arrivata la chiamata del Basketball Club Lucca, non potevo rinunciarvi”.

Sa cosa l’aspetta in C Gold e non se ne fa problema: “Certo il salto di due categorie è di quelli importanti, so già che molte cose che gli avversari della D mi permettevano, qui dovrò scordarmele, ma garantisco che metterò tutto il mio impegno per far bene. Ho trovato un diverso modo di allenarmi e mi piace molto, il coach non lo conoscevo personalmente, se non per sentito dire, ma dopo una sola settimana di allenamenti, credo che si sia sulla stessa lunghezza d’onda e poi per quel poco che ci siamo frequentati devo dire che lo spogliatoio è fantastico”.

Ora per Fabio sotto con gli allenamenti.