Nba Altopascio, Alpipan ancora a fianco del minibasket rosablu

E sono 12. È dal lontano 2008 che l’azienda AlpiPan è al fianco del minibasket della Nba Altopascio. “Soddisfazione e orgoglio”, è il commento dei due imprenditori, ed ex atleti rosablu, Pierluigi Rumbo ed Alberto Gori, fondatori dell’avviatissima azienda altopascese che produce prodotti senza glutine e aproteici.

“AlpiPan è fiera – dicono – di essere per il 12esimo anno consecutivo al fianco del Nuovo Basket Altopascio. Quest’anno più che mai abbiamo raccolto l’invito del presidente Sergio Guidi a sostenere ancora la società sportiva di Altopascio. Siamo in un momento di grande incertezza sia economica che di tenuta sociale del nostro paese. Le piccole società sportive, a causa anche delle restrizioni da lockdown, rischiano di non superare questa fase così delicata, rischiando poi di lasciare un enorme vuoto sociale, una volta superata questa terribile pandemia”.

“Ecco dunque – concludono Rumbo e Gori – che abbiamo ancora una volta voluto dare il nostro piccolo contributo, affinchè il Nuovo Basket Altopascio possa continuare a svolgere la propria attività sportiva, sociale e formativa, anche in questo periodo e, con tutte le restrizioni e precauzioni del caso”.