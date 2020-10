Basket Le Mura, arriva la nuova straniera Linnae Harper

Basket Le Mura, arriva Linnae Harper.

Dopo una trafila burocratica particolarmente lunga, oggi (20 ottobre) la nuova straniera dei biancorossi partirà da Chicago per raggiungere Lucca domani ed espletare tutte le formalità di rito in vista della gara di sabato che potrebbe rappresentare il suo esordio in stagione.

Intanto gli accertamenti condotti ieri dal dottor Rognini del reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa hanno evidenziato la frattura del setto nasale di Alessandra Orsili, a seguito della gomitata ricevuta domenica scorsa.

La fattura è stata ridotta e Alessandra potrà riprendere con estrema cautela l’attività sportiva che verrà monitorata giorno per giorno.