Basket Le Mura, altre giocatrici positive: rinviata la gara di Schio

Altre giocatrici della Gesam Gas Le Mura Lucca positive al coronavirus. E salta la trasferta in programma oggi (22 novembre) a Schio.

Dopo il caso di Alessandra Orsili, emerso ieri, infatti, sono emerse ulteriori positività nel gruppo squadra.

Per questo in accordo con la società Famila Wuber Schio, la partita in programma questa sera al PalaRomare tra Famila Wuber Schio e Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca è stata rinviata a data da destinarsi.