Le Mura Spring ritornano sul parquet: girone a sei per la serie B

Dopo 378 lunghi giorni, sabato (13 febbraio) tornano in campo Le Mura Spring di serie B.

Coach Giannelli ha le idee chiare su ciò che attende le ragazze. “Finalmente ci siamo – commenta soddisfatto – ci apprestiamo ad affrontare questo campionato anomalo sotto ogni punto di vista. In primis quello che ognuno di noi sta vivendo. Poi più direttamente le varie procedure alle quali dobbiamo adempiere prima di ogni partita. Venendo a noi in estate era stata costruita una squadra con delle idee, qualche addio o arrivederci e qualche innesto nuovo. Dopo la pausa forzata, la squadra ha subito ancora dei cambiamenti. Siamo tutti ansiosi di sapere e di scoprire chi siamo veramente”.

“Il campionato, in questa versione ridotta, resta però secondo me interessante – dice ancora – Le 5 compagini rimaste sono di sicuro blasone in ambito femmile e ci sarà battaglia. Poi tornare in campo sarà comunque bello. Ci manca l’atmosfera della partita e l’aria che si respira nel palazzetto durante il riscaldamento. Quegli attimi in cui la pressione sale piano piano fino alla palla a due”.

“Le avversarie – dice Giannelli – La Pfp – Pallacanestro Femminile Prato è compagine di tutto rispetto presenta vari punti di forza: Vannucchi, Billi, Sautariello e co. conoscono la categoria e uniscono alla tecnica anche lo spirito di squadra. Number8 Named San Giovanni Valdarno ha dalla sua di aver ritrovato qualche giocatrice andata a far esperienza altrove e la loro esperienza unita alla grinta tipica delle squadre del Valdarno le rende toste per ogni avversario. Nannini, le due Innocenti, Amato & c. formano una squadra ambiziosa. Pielle Livorno: quando si è neopromossi si ha sempre da imparare e soprattutto prendere il ritmo della categoria. È altresì vero che se si è nati a Livorno e si gioca nella Pielle il basket lo si ha dentro. Burgalassi, Toti, Franchini, Castiglione diranno sicuramente la loro. Adpf Costone Siena: il cuore delle squadre femminili di Siena credo che sia la loro più grande forza, negli anni hanno cambiato diversi allenatori, ma l’anima della squadra è rimasta sempre la stessa. Dragoni, Nardi, Barbucci quelle che spiccano di più, ma qua si parla di squadra e di squadra che ogni anno cresce di gioco e ambizione. Difficile sarà spuntarla contro di loro”.