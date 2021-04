Basketball Club Lucca a Montale ancora decimato dalle quarantene

Domani (18 aprile) alle 18 si giocherà la penultima partita del girone di ritorno per il Basketball Club Lucca che in trasferta andrà a giocarsi gli ultimi scampoli della prima fase del campionato di Serie C Gold a Montale.

Una partita che viste le attuali condizioni della squadra lucchese possiede già un coefficiente di difficoltà molto alto. È ormai dal lontano 25 marzo che il Basketball Club Lucca si trova in una situazione d’emergenza. Da allora non ha più potuto allenarsi con il suo coach, Alberto Tonfoni né tanto meno con i suoi assistenti, Pizzolante e Nicolosi e purtroppo è di oggi la conferma che anche gli altri ragazzi in quarantena dovranno allungarla ancora di qualche giorno.

Per tamponare (è proprio il caso di dirlo) la situazione l’attuale coach Vangelisti ha dovuto ricorrere all’utilizzo di ragazzi provenienti dal settore giovanile, che se pur valide promesse, sono purtroppo, ancora privi di significative esperienze in C Gold.

L’obbiettivo se pur difficile da centrare è quello di sbloccare la squadra attraverso una vittoria che servirebbe davvero tanto a dare morale e nuove motivazioni per affrontare poi la seconda fase.

L’Abc Ricami Montale Basket ha invece già superato la fase quarantene da almeno una settimana, potendo così tornare ad allenarsi a ranghi quasi completi, sicuramente per i pistoiesi la partita con i lucchesi servirà ad affinare maggiormente l’intesa del gruppo, sempre in vista della seconda fase.

L’attuale classifica di fatto vede la coppia Unicusano Pielle e Tarros Spezia Basket con 14 e 10 punti, già matematicamente alla fase promozione, mentre le altre, Toscana Food Don Bosco Livorno a quota 6, l’Abc Ricami Montale a 4 ed infine Il Bcl a zero unti accederanno alla fase retrocessione che terminerà con i playout disputati tra le ultime due classificate della seconda fase.

Sulla pagina Facebook del Basketball Club Lucca la consueta diretta dal palazzetto di Montale.